La série Elsbeth est dérivée de deux autres séries judiciaires. Que ce soit entre les épisodes de ce spin-off, ou après sa diffusion, voici comment se faire un marathon The Good Wife et The Good Fight, en streaming.

La série Elsbeth fait son entrée ce 8 janvier dans le catalogue de TF1, en étant diffusé les mercredis soir à 21h15, puis en streaming sur TF1+. Cette comédie judiciaire et policière met en scène une détective privée, ancienne avocate, à New York, à travers un système d’enquête à la howcatchem (l’identité du criminel est connue dès le départ — façon Colombo).

Sauf que le personnage d’Elsbeth Tascioni appartient en réalité à un univers partagé, elle est un spin-off de deux autres séries judiciaires, où Elsbeth apparaît d’ailleurs comme avocate puis comme détective : The Good Wife (2009-2016) et The Good Fight (2017-2022). Est-il possible de voir ces séries en streaming légal ? Oui, voici où.

Où voir The Good Wife en streaming ?

La série judiciaire initiale, au succès incontestable à son époque, est The Good Wife, avec Julianna Margulies dans le rôle de l’avocate Alicia Florrick, qui reprend son travail d’avocate après plusieurs années comme mère au foyer — et un scandale ayant fait tomber son mari procureur. Bonne nouvelle, il y a une vraie fin, après 156 épisodes.

Les 7 saisons de The Good Wife sont disponibles en streaming sur la plateforme Paramount+. Le service est disponible à partir de 7,99 € / mois. Il est également inclus dans certaines offres Canal+.

Où voir The Good Fight en streaming ?

Le premier spin-off, c’est The Good Fight, avec Christine Baranski qui reprend son rôle de Diane Lockhart. Au cœur d’un cabinet juridique afro-américain, spécialisé dans les cas de violences policières, cette série offre une approche plus engagée politiquement — en pleine ère Trump pendant la diffusion. De nouveau, la série s’achève sur une véritable fin.

Comme la série mère, The Good Fight est tout autant disponible au catalogue de Paramount+. Mais il y a une bonne nouvelle : actuellement, les 6 saisons de The Good Fight sont aussi sur M6+, en accès gratuit (avec compte et publicités).

