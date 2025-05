Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, on enfile les blouses pour sauver les patients d’un service d’urgence new-yorkais, dans Medical Mysteries. Comment ça se joue ? Quel est notre avis ? On vous dit tout.

C’est quoi, le jeu d’enquête Medical Mysteries ?

Urgentistes dans un hôpital new-yorkais, vous recevez chaque nuit des cas médicaux complexes. Votre mission : percer le mystère des symptômes de chaque patient et, surtout, veiller à ce qu’ils survivent jusqu’au petit matin.

Medical Mysteries est un jeu de Rebecca Bleau et Nicholas Cravotta, édité par Iello et illustré par Henno Drop.

🎲 Pour combien de joueurs ? 1 à 4.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 14 ans.

⏳ Durée des parties ? Environ 60 minutes.

Comment joue-t-on à Medical Mysteries ?

Comme tout bon jeu d’enquête, Medical Mysteries privilégie la réflexion à des règles complexes. Pas de livret indigeste ici : lors de votre première nuit, qui fait office de tutoriel, vous êtes épaulé par Judy, une infirmière-urgentiste expérimentée, pour poser votre tout premier diagnostic.

Le contenu de la boîte. // Source : Iello

Votre première patiente, Luana Kapule, 53 ans, arrive aux urgences en proie à une douleur aiguë dans le dos.

La nuit est divisée en quatre phases de deux heures (dans le jeu, pas en temps réel). À chaque phase, vous disposez de trois actions pour enquêter. Le choix d’actions est vaste, mais toujours lié à la pathologie du patient. Pour Luana, vous pouvez, par exemple, l’interroger, demander des analyses sanguines ou urinaires, administrer des antibiotiques ou de la morphine, ou encore faire appel à un spécialiste (gastro-entérologue, néphrologue) selon les pistes que vous explorez.

Chaque action peut vous rapprocher du bon diagnostic ou, au contraire, aggraver la situation. Une erreur peut être lourde de conséquences : il vaut mieux, par exemple, vérifier si votre patiente est allergique avant de lui administrer de la pénicilline.

Pour vous orienter, vous disposez de son dossier médical, de sa fiche d’admission, et surtout de petits livrets pédagogiques. Ces aides expliquent en langage clair les termes médicaux, les examens à envisager, ou les indications des traitements proposés.

Votre première patiente. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Toutes les deux heures (après trois actions donc), un point est fait sur l’état du patient, qui peut s’améliorer, se stabiliser… ou se dégrader. À 8 heures, votre garde se termine, et un épilogue vous révèle l’ensemble de l’affaire. Un petit questionnaire vous permet alors d’évaluer la qualité de votre prise en charge : avez-vous posé le bon diagnostic ? Choisi les bons examens ? Administré le bon traitement ?

Mais attention : si les premiers cas se montrent relativement accessibles, la difficulté grimpe vite. En plus du tutoriel, la boîte propose quatre autres patients, avec des symptômes de plus en plus complexes. Pour les derniers, le véritable enjeu n’est plus seulement de comprendre ce qu’ils ont, mais de les garder en vie jusqu’au lever du jour.

Pourquoi jouer à Medical Mysteries ?

Les séries médicales n’ont plus de secrets pour vous ? Vous connaissez par cœur les histoires d’Urgences, Dr House ou Grey’s Anatomy ? Alors Medical Mysteries est fait pour vous.

Source : Iello

Bien qu’il s’agisse d’un jeu d’enquête, son thème et sa manière de l’aborder en font une expérience très différente de ce qu’on connaît habituellement. Ici, pas de meurtrier à confondre ni de voleur à démasquer : votre mission est de découvrir quelle infection menace la vie de vos patients. Et de les sauver à temps.

Le rythme, lui aussi, tranche avec les enquêtes classiques. Vous ne disposez que de douze actions par cas. Impossible donc de vous disperser ou de suivre des pistes inutiles pendant des heures. Le jeu cadre vos possibilités, ce qui permet de résoudre chaque situation en une heure environ, tout en conservant une belle intensité. C’est une approche très maligne, à la fois tendue et efficace.

Mais attention, ce n’est pas parce que les règles sont légères que le jeu vous prend par la main. Chaque décision compte : la moindre question, le plus petit indice ou résultat d’analyse peut orienter ou ruiner votre diagnostic. Et un traitement mal choisi peut empirer l’état du patient.

Les documents sont là pour vous guider. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Heureusement, le tutoriel vous guide graduellement pour votre première nuit. Une excellente idée, car la prise en main peut dérouter au départ : plusieurs documents sont à consulter et leurs intitulés ne sont pas toujours très parlants. Mais dès le deuxième cas, tout devient fluide, et l’on se sent rapidement à l’aise dans son rôle d’urgentiste.

Les différents cas sont particulièrement bien conçus, et l’empathie fonctionne : on s’attache à ces patients fictifs, on rage de perdre du temps sur un examen inutile, on sent la pression monter à chaque nouvelle phase… On est clairement plus proche de jeux comme Les Animaux de Baker Street ou Suspects, que d’une enquête plus classique avec une liberté totale.

Si vous êtes fan de Dr House, la série qui se rapproche le plus de l’expérience proposée ici, vous allez adorer Medical Mysteries. Il se pourrait même que vous commenciez à anticiper les diagnostics, les examens à prescrire ou les traitements à appliquer avant que le jeu ne vous y invite (vécu !).

Original, tendu, et parfaitement réalisé, Medical Mysteries propose une expérience d’enquête vraiment à part. On a pris un vrai plaisir à se plonger dans chaque cas… et on espère que la seconde boîte sera rapidement traduite !

Vous aimerez Medical Mysteries si vous avez aimé…

Les séries médicales, notamment Dr House

les jeux d’enquête aux actions restreintes (par exemple, Les Animaux de Baker Street ou Suspects)

Les jeux d’enquête qui ne durent pas des heures

En bref 8/10 Medical Mysteries Voir la fiche 26,90 € sur Philibert 26,99 € sur Cultura On a aimé L’ambiance série médicale

Une immersion totale grâce au vocabulaire utilisé

Des parties qui ne s’éternisent pas

Un jeu d’enquête différent On a moins aimé À éviter si vous êtes allergiques aux jeux d’enquête ou aux séries médicales

Le système de points pour attribuer un score à la fin ne sert à rien

La galère pour trouver des points négatifs au jeu 😁

