Vous êtes les architectes des nouvelles cités du royaume. Saurez-vous trouver l’équilibre entre habitations et jardins, dans Tangram City, notre jeu de société de la semaine ?

C’est quoi, le jeu de société Tangram City ?

La reine a ordonné la construction de nouvelles cités dans son royaume. Vous êtes les architectes de chacune de ces nouvelles villes. Tout l’objectif est d’équilibrer harmonieusement urbanisation et nature, tout en remplissant au maximum l’espace. Qui sera le meilleur bâtisseur ?

Accessible à partir de 8 ans, pour 1 à 5 joueurs et des parties d’une trentaine de minutes, c’est un puzzle game en simultané bien plaisant à pratiquer.

Édité par Huch, Tangram City est un jeu d’Uwe Rosenberg, illustré par Makoto Takami, et commercialisé au prix de 22,95 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

La mise en place est très rapide. Chaque joueur prend son plateau de ville, complètement vierge en début de partie (sauf un petit emplacement déjà construit, différent pour chaque plateau), et son lot de tuiles. Tous les lots de tous les joueurs sont identiques, et comportent une vingtaine de tuiles aux formes variées (inspirées des pièces du tangram, d’où le nom du jeu).

À chaque tour, on retourne un certain nombre des cartes, les unes après les autres. Elles représentent une des tuiles appartenant aux joueurs. À eux ensuite de placer simultanément cette tuile sur leur plateau de jeu, pour construire petit à petit leur ville.

Le plateau d’un joueur en cours de partie. // Source : Huch

Les règles de placement sont très simples : il est interdit de sortir du plateau, de superposer une tuile sur une autre, de déplacer une tuile une fois qu’elle est posée, etc. Par contre, il est possible de pivoter les tuiles dans n’importe quel sens, et surtout de les retourner.

En effet, un des côtés de la tuile représente un jardin, l’autre une maison. C’est important de garder un certain équilibre entre les deux, car on gagne plus ou moins de points bonus en fin de partie si on y parvient.

Quelques-unes des tuiles. // Source : Huch

Quand toutes les cartes ont été retournées, on passe au décompte de cette manche : chaque joueur marque autant de points que de cases de son plus grand rectangle entièrement construit.

On joue ainsi six manches en tout et pour tout. En plus des points gagnés à la fin de chacune d’elles, on en gagne aussi en fin de partie, si on arrive à remplir entièrement son plateau, et si on arrive à équilibrer les tuiles de maison et les tuiles de jardin. Et le plus gros score l’emporte.

Pourquoi jouer à Tangram City ?

Tangram City fait partie de cette catégorie de jeux auxquels on aime jouer, quand le vent et la pluie s’abattent dehors, accompagné d’un chocolat chaud et de petits biscuits. Une ambiance, zen, cosy, chill règne autour de la table.

Source : Huch

À l’instar du très chouette Karuba, chacun joue dans son coin, avec les exactes mêmes possibilités, en essayant de se débrouiller mieux que les autres. Si durant les premières parties, on pose ses pièces un peu au hasard, on apprend progressivement à planifier ses tours. Attention tout de même, car il est important de rapidement bâtir une base rectangulaire stable, pour marquer des points et ne pas se faire distancer par ses adversaires à force d’attendre LA pièce qui tarde trop à venir.

Le matériel n’est peut-être pas très sexy, mais il est de très bonne qualité, avec des tuiles bien épaisses, faciles à manipuler. Et tout en carton ou en petites pièces en bois, pas en plastique moche et froid.

C’est vrai, Tangram City ne révolutionne pas le monde du jeu, et il y a peu de chances qu’il remporte un jour un prix ludique. Et pourtant, ses parties sont particulièrement agréables. Et il est très plaisant et satisfaisant de construire sa ville graduellement, et d’admirer son œuvre en fin de partie, même si on n’a pas gagné. Ses règles très simples et ses tours simultanés permettent d’y jouer avec tout le monde, ami ou famille, petits et seniors. Un chouette jeu, dans une boîte bien remplie, et proposé à un prix doux : que demander de plus ?

En bref Tangram City Voir la fiche 22,95 € sur Philibert On a aimé Des règles simples, accessibles à tout le monde

L’ambiance cosy des parties

La satisfaction de construire sa ville petit à petit On a moins aimé Un matériel pas très sexy

Ne pas arriver à compléter sa ville peut frustrer

