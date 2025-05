Lecture Zen Résumer l'article

Ce film de Denis Villeneuve, maintenant disponible sur Netflix, fait partie des grands chefs-d’œuvre de la SF contemporaine.

Rarement un film avait autant embrassé l’essence de la science-fiction, et il est signé Denis Villeneuve. Bien avant Dune, il avait réalisé, en 2016, une perle du genre : Premier Contact (Arrival). Et on a une excellente nouvelle pour vous.

Où voir Premier Contact (Arrival) en streaming ?

Depuis le 5 mai 2025, Premier Contact est arrivé sur Netflix. Le film vient rejoindre d’autres œuvres de Villeneuve disponibles au catalogue : Dune, bien sûr, mais aussi Blade Runner 2049.

De quoi enrichir un peu plus le catalogue SF de la plateforme, où l’on trouve notamment Interstellar, Everything Everywhere All At Once, Ready Player One, ou encore, plus ancien, Total Recall.

Premier contact : de la SF et de la linguistique

Premier Contact a marqué le cinéma de science-fiction, en adaptant librement une célèbre nouvelle de Ted Chiang. Le point de départ : l’apparition de plusieurs vaisseaux spatiaux extraterrestres, parfaitement lisses à la forme oblique, en stationnement à quelques mètres au-dessus du sol. Ces aliens sont tout aussi particuliers que leurs vaisseaux : ressemblant à des céphalopodes, ils communiquent en projetant de l’encre sur une paroi transparente.

Si les invasions extraterrestres sont monnaie courante au cinéma, Premier Contact tranche nettement avec le genre. L’héroïne interprétée par Amy Adams est une linguiste : sa mission est de décoder le langage des aliens, de façon parfaitement pacifique.

Ainsi, ce film de Denis Villeneuve, écrit par Eric Heisserer, reflète un pan de la science-fiction souvent difficile à transposer à l’écran : l’exploration de l’altérité, dans une dimension quasi ethnologique. La question du langage a toujours été partie intégrante de cette littérature (depuis Ursula Le Guin et son approche anthropologique… a minima), mais rarement transformée au cinéma. Oui, le long-métrage visait très haut, et va finalement encore plus loin encore dans son exécution, avec succès.

Premier Contact est sorti en 2016. // Source : Denis Villeneuve

Sortir de soi, et donc de l’anthropomorphisme strict, fait partie des missions de la SF. Premier Contact y parvient, presque avec facilité malgré la complexité du sujet, résultat d’un véritable amour pour le sens profond du récit. Ce, sans transiger sur un suspense merveilleusement bien géré, grâce à son rythme envoutant.

Bien sûr, l’atmosphère visuelle éthérée, si ce n’est contemplative, y est pour beaucoup. Le long-métrage y ajoute une autre particularité : la musique de Jóhann Jóhannsson, avec ses vrombissements uniques en leur genre, agit comme un personnage à part entière, dont on peut apprécier chaque instant. N’oublions pas plus que Villeneuve parvient aussi à intégrer de la tendresse à une œuvre très conceptuelle.

Un long-métrage dans la lignée, d’ailleurs, de Contact, avec Jodie Foster, ou encore Ex Machina. Ou comment épouser pleinement les capacités philosophiques de la science-fiction sur le sujet de la vie.

