La licence StarCraft va peut-être enfin sortir de sa léthargie. Dans le cadre d’un partenariat avec Blizzard, un studio de développement sud-coréen est dans les starting-blocks pour développer un nouveau jeu. Une annonce pourrait survenir à la BlizzCon 2026.

27 juillet 2010. StarCraft II sortait sur PC, douze ans après StarCraft premier du nom. C’était alors le début d’une parenthèse enchantée pour les fans de jeu de stratégie en temps réel, puisque le blockbuster de Blizzard allait accueillir deux suites : après Wings of Liberty sont arrivées les extensions Heart of the Swarm en 2013 et Legacy of the Void en 2015.

Depuis, plus rien, sauf quelques contenus additionnels avec Nova Covert Ops, en 2016 et surtout une version remasterisée de StarCraft — sympathique pour celles et ceux désirant revivre certaines aventures passées avec quelques personnages iconiques dans le secteur de Koprulu. Mais cela ne transpirait pas franchement la nouveauté.

StarCraft II est chouette, mais il serait peut-être temps de proposer autre chose. // Source : Blizzard

Presque quinze ans après StarCraft II, les choses semblent toutefois bouger, à en croire la presse sud-coréenne, qui rapporte une collaboration qui se met en place entre Blizzard Entertainment, qui possède la licence StarCraft, et le studio de développement Nexon, qui était en concurrence avec d’autres sociétés du secteur (NCSoft, Krafton et Netmarble).

Les contours de ce partenariat sont encore flous, puisque le deal se met tout juste en place. Parmi les inconnues de l’équation figurent le type de jeu qui sera développé dans cet univers (un autre jeu de stratégie en temps réel ou un autre genre ?), sa place par rapport aux titres déjà existants (une suite ? Un jeu dérivé ?) et les plateformes visées.

Quel sera le jeu StarCraft développé par Nexon ?

Le recours à un studio tiers pour une licence aussi forte dans le portfolio de Blizzard peut surprendre, mais ce n’est pas forcément inédit. L’entreprise a parfois sollicité d’autres entreprises pour certains projets : des portages sur des consoles, des remasters (comme Diablo II: Resurrected) ou des jeux pour mobile (Diablo Immortal).

De fait, l’implication de Nexon peut suggérer que le jeu en préparation ne sera pas forcément StarCraft III, compte tenu des pratiques passées de Blizzard — les titres principaux sont en effet plutôt développés en interne et les projets de second rang confiés à des partenaires, en coproduction. Mais il y a un début à tout.

L’évolution la plus récente de StarCraft c’est l’annonce d’un remaster du premier jeu. Sympathique, mais léger. // Source : Blizzard

Nexon n’est pas un studio très connu en Occident. Le dernier titre développé par ses soins s’appelle The First Descendant, et il a été présenté au Summer Game Fest 2024. Coïncidence : ce titre, qui est un jeu de tir à la troisième personne, et un MMORPG free to play, déploie un environnement futuriste et de S-F… comme StarCraft.

Certes, Nexon a historiquement développé des jeux très différents les uns des autres, pour plusieurs plateformes, y compris pour les téléphones, ce qui incite à la prudence. Mais comment ne pas repenser à StarCraft: Ghost, projet annulé au milieu des années 2000, mais dont le gameplay rappelle The First Descendant ?

Le trailer :

Un alignement des planètes encourageant

Quoiqu’il en soit, il y a un possible alignement des planètes pour un retour de StarCraft.

D’abord, parce que cela fait bien une décennie que la licence était à l’arrêt — même si la scène e-sport et les parties en multijoueur sont toujours actives. C’est la seule parmi les principales autres licences de Blizzard (Warcraft, Diablo, Overwatch) à ne pas avoir évolué ces dernières années, alors même qu’elle est toujours très populaire.

Ensuite, parce qu’il s’avère que Blizzard a annoncé le retour de la Blizzcon pour la mi-septembre 2026. Cela laisse donc près d’un an et demi de marge pour que le studio prépare avec Nexon une annonce suffisamment grosse pour être la tête d’affiche de la convention. Cela, même si le jeu sera sans doute encore loin d’être prêt à ce moment-là.

Enfin, Blizzard a opté pour un studio basé en Corée du Sud, pays qui a un attachement très fort à StarCraft, au point que la saga a eu des airs de phénomène de société dans le pays. En fait, si le pays a inventé la pratique de l’e-sport, c’est aussi en raison de StarCraft — au point que des joueurs ont fini par atteindre un statut proche de celui de la rockstar.

Un joueur pro en Corée du Sud. // Source : Blizzard

Bien sûr, cela ne garantit pas la qualité finale du jeu vidéo et le jeu ne serait pas forcément moins bien développé ailleurs. Mais il y a une certaine charge symbolique à se tourner vers la Corée du Sud pour confier l’avenir d’une licence très appréciée là-bas. Et pour Nexon, ce serait un formidable tremplin vers le marché international.

Il reste maintenant à savoir ce que ce rapprochement entre Blizzard et Nexon donnera. Le studio américain sait que les faux pas sont durement sanctionnés par la communauté des joueurs.

L’exemple de Diablo Immortal est un cas d’école. Bien que le jeu mobile soit très lucratif dans le monde, et un segment commercial à conquérir comme n’importe quel autre, la présentation de ce titre à la BlizzCon avait fortement déçu le public, qui attendait Diablo IV. Celui-ci a fini par sortir, mais des années après.

