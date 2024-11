Lecture Zen Résumer l'article

La fin de la saison 4 d’Outer Banks se solde par la mort tragique d’un personnage. Les créateurs de la série Netflix l’avaient prévue depuis le début.

La deuxième partie de la saison 4 d’Outer Banks est en ligne et elle s’avère mouvementée. Il n’y avait jamais eu autant d’action dans la série Netflix. Les Pogues ont été mis à rude épreuve entre mercenaires, tempête de sable, naufrages, ou encore courses-poursuites. Et cela s’est très mal fini. L’histoire prend donc un nouveau tournant avec ce plot twist.

Source : Attention, SPOILERS.

La mort de JJ était-elle prévue depuis le début ?

Tout s’était toujours bien fini pour les Pogues, jusqu’à présent, mais cela a tourné court dans cette saison 4 : JJ est mort assassiné par son père biologique, Chandler Groff. Pourquoi un tel geste ? Il reste difficile à expliquer tant il était gratuit, puisque JJ venait de lui remettre la précieuse couronne. Mais il s’agit vraisemblablement d’un acte purement revanchard, après que JJ l’a laissé pour mort au fond du puits… enfin, après que Groff a lui-même laissé JJ pour mort en pleine mer et tenté de tuer Kiara en l’enfermant dans un frigo.

Pourquoi les secours n’ont-ils pas pu être appelés ? Les Pogues étaient au beau milieu du désert, en pleine tempête de sable, et la plaie était béante : il n’y avait aucune solution rationnelle pour sauver leur ami, qui a rapidement succombé à sa blessure. Malheureusement, même si OBX a déjà fait dans la « résurrection » surprise, il ne semble y avoir aucune astuce narrative pour espérer que JJ soit finalement vivant.

JJ est mort à la fin de la saison 4 d’Outer Banks, et cela semble définitif. // Source : Netflix

Et il ne s’agit pas d’une décision de l’acteur, Rudy Pankow. Dans une interview, les showrunners de la série — Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke — ont confirmé qu’il était prévu, depuis le tout début, que JJ finirait par mourir. C’était une façon de donner un sens à l’histoire, basée sur le mantra amical des personnages : Pogues for Life. « La décision a été très difficile à prendre, car il est un élément essentiel de l’ensemble », précise Josh Pate. « Cela ouvre la voie à une cinquième et dernière saison épique. Nous prévoyons une histoire de rédemption et une saison qui incarne l’amitié que JJ avait fini par représenter. La mort de JJ était un élément difficile, mais nécessaire à la structure de l’histoire, et nous avons l’intention de l’honorer autant que possible parce que nous aimons le personnage autant que les fans. »

Avec une ultime précision : pourquoi Groff tue-t-il son fils avec tant de froideur ? « Le but est de nous faire détester Groff. Je pense que nous y sommes parvenus. » On le confirme. Et voilà qui prépare le terrain pour la saison 5.

Ce qui se prépare pour la saison 5 d’Outer Banks

C’est Kiara qui, dans son dernier mot à la fin de la saison 4, donne le ton de la saison 5 (déjà confirmée) : « vengeance », déclare-t-elle tout simplement. Car les Pogues semblent être décidés : oui, ils vont venger JJ. Mais ce n’est pas anodin que le dernier plan soit tant axé sur Kiara, après la mort de l’homme qu’elle aimait.

Kiara et JJ dans Outer Banks // Source : Netflix

La saison 5 d’Outer Banks sera en grande partie dédiée au personnage interprété par Madison Bailey. Effectivement, Josh Pate a confirmé que Kiara sera au centre de l’attention : « Kiara sera la colonne vertébrale de la saison, comme JJ l’a été cette saison. Mais c’est la dernière saison, alors j’espère que nous pourrons amener tout le monde vers une conclusion et intégrer tout ce que nous voulons. » Il ajoute que Cleo verra, elle aussi, son écriture être développée durant cette saison 5 — ce qui se préparait là encore par sa volonté de vengeance concernant la mort de son mentor, plus tôt dans la saison 4.

Tout le reste du casting principal (Madelyn Cline, Madison Bailey, Chase Stokes, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Drew Starkey) devrait donc être de retour dans la saison 5 de la série. À ne pas attendre avant fin 2025, voire début 2026.

