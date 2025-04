Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ont conservé la référence à Star Wars, plus spécifiquement à Anakin Skywalker.

Lancé le jour même de son officialisation, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est une expérience vraiment déconcertante : les développeurs ont abattu un travail colossal pour redonner vie à un RPG vieux de près de 20 ans, mais ont tenu à conserver son gameplay terriblement poussiéreux. Ils n’ont pas voulu toucher au contenu non plus, ce qui veut dire qu’on retrouve les bugs rigolos mais aussi les easter eggs d’époque. L’un d’entre eux est lié à Star Wars.

Ainsi, comme l’indique le compte X Synth Potato le 26 avril 2025, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered renferme un hommage à Anakin Skywalker, personnage iconique de Star Wars, aussi connu sous le nom de Dark Vador. Bien entendu, cette référence existait déjà dans le The Elder Scrolls IV: Oblivion de 2006 — rappelle ce sujet publié sur Reddit, il y a plus d’une décennie.

La référence Star Wars dans Oblivion en 2025. // Source : Compte X Synth Potato

Une référence improbable à Dark Vador dans Oblivion

Le clin d’œil à Star Wars se situe dans la première porte d’Oblivion, à laquelle on peut accéder très vite après le tutoriel (il suffit de suivre la quête principale). Elle permet de se rendre dans le Néant, un lieu cauchemardesque rempli de lave. À l’époque, les développeurs y ont vu un lieu propice pour faire honneur au combat épique de Star Wars : La Revanche des Sith, lequel oppose Anakin Skywalker à son maître, Obi-Wan Kenobi, sur la planète Mustafar.

Anakin Skywalker dans Star Wars. // Source : Capture YouTube

Dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, comme dans The Elder Scrolls IV: Oblivion, on peut donc tomber sur un cadavre qui sort de la lave et tend la main — comme le fait Anakin dans le film après avoir été vaincu et laissé pour mort (il sera récupéré par Palpatine pour devenir Dark Vador). Cet easer egg a été « amélioré visuellement » précise Synth Potato. On peut ainsi le constater avec les images des deux moments capturés sur les deux versions du RPG. La différence est prodigieuse, une nouvelle preuve que le passage au moteur Unreal Engine 5 est une bénédiction pour les yeux.

La référence Star Wars dans Oblivion en 2006. // Source : Reddit

Cet hommage, assez improbable puisqu’il associe deux univers diamétralement opposés (fantasy pour Oblivion et SF pour Star Wars), est d’autant plus bienvenu aujourd’hui que Star Wars : La Revanche des Sith fête cette année ses 20 ans. Le studio Virtuos a été très intelligent de le laisser, comme c’est le cas pour tous les éléments qui font d’Oblivion un jeu unique, passionnant et particulièrement apprécié.

