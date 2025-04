Lecture Zen Résumer l'article

Les images d’une remasterisation d’Oblivion, RPG culte de la saga The Elder Scrolls, ont fait l’objet d’une fuite. Le jeu serait prévu pour… la semaine prochaine.

Si vous étiez déjà une grande amatrice ou un grand amateur de jeux vidéo au début des années 2000, alors peut-être n’avez-vous pas compté vos heures dans Oblivion — quatrième volet de la saga The Elder Scrolls. C’est le cas ? Sachez qu’une remasterisation est attendue pour ces jours prochains, note Eurogamer dans un article publié le 15 avril. Ce projet d’envergure fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois et vient d’être victime d’une fuite malencontreuse.

Sur Reddit ou encore Imgur, on peut voir que des images de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ont été dénichées à partir du site du studio Virtuos (en charge du développement). Il y a même des comparaisons entre le rendu d’époque, qui date de 2006, et les graphismes flambant neufs de ce qui ressemble davantage à un remake réalisé avec le moteur Unreal Engine 5. Sans surprise, le ravalement de façade saute aux yeux.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Imgur

Le remaster/remake du RPG Oblivion attendu pour la semaine prochaine

L’officialisation de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered apparaît plus qu’imminente, d’autant que le jeu serait attendu pour le 21 avril 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC (avec disponibilité immédiate dans l’abonnement Xbox Game Pass). Bethesda opterait donc pour la stratégie du shadowdrop, avec un effet de surprise malheureusement atténué par ce leak de grande envergure. C’est en tout cas ce qu’affirme l’insider Jeff Grubb dans le podcast Giant Bomb (édition du 14 avril).

Outre les grosses améliorations graphiques, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered moderniserait quelques éléments de son gameplay. On parle d’une nouvelle gestion de la jauge d’endurance, de parades inspirées des Dark Souls, de quelques modifications dans l’interface (y compris les icônes pendant les phases d’infiltration), d’une refonte de l’archerie ou encore de l’intégration de réactions en fonction des coups reçus.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Imgur

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered aurait par ailleurs droit à une édition Deluxe, bardée de bonus comme des armes supplémentaires ou une armure spéciale pour sa monture (qui fut à l’époque un DLC payant très mal reçu par les joueuses et les joueurs). Bref, Bethesda a prévu les choses en grand pour le retour de ce joyau.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Imgur

Ce retour d’Oblivion pourrait nous occuper quelques semaines. Le RPG sera bien évidemment insuffisant pour nous faire patienter jusqu’à The Elder Scrolls VI, futur volet annoncé depuis bien trop longtemps. Ce sera toujours ça de pris pour les fans de la première heure, avec un petit élan de nostalgie qui devrait réchauffer le cœur.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama