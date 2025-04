Lecture Zen Résumer l'article

La scène finale de l’épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us est particulièrement choquante… comme prévu. Mais dans les coulisses du tournage, la séquence avait aussi un sens particulier pour Kaitlyn Dever.

C’était la scène que les joueuses et les joueurs de The Last of Us Part II redoutaient de voir en prises de vue réelles, et elle a eu lieu dans l’épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us, diffusé le 21 avril 2025 sur MAX. Comme prévu, elle fut un choc, même lorsqu’on en connaissait l’issue. Mais comment l’actrice d’Abby a-t-elle vécu la séquence de son point de vue ?

Attention, SPOILERS sur un événement majeur de l’histoire.

Kaitlyn Dever dans The Last of Us. // Source : HBO Max

Le deuil de Kaitlyn Dever a eu un impact sur la scène

Dans une interview pour Entertainment Weekly, on apprend que le meurtre de Joel est la toute première scène que Kaitlyn Dever, l’actrice d’Abby, a tourné dans ce rôle. « C’était une scène énorme d’un point de vue émotionnel (…) », relate-t-elle, tant il y avait de choses à gérer et de blocages à dépasser.

Le personnage qu’elle interprète traverse un deuil après la perte d’un parent. Or, quelques semaines auparavant, l’actrice venait de perdre sa propre mère, des suites d’un cancer, à l’âge de 39 ans. L’enterrement a eu lieu trois jours avant le tournage. « Pour être aussi honnête que possible, je dirai simplement que les jours qui ont précédé cette scène ont été horribles. » Elle ajoute : « J’étais donc dans le brouillard. J’étais dans un état second. »

Les showrunners ont pris soin de laisser à Kaitlyn Dever tout l’espace mental pour gérer la situation. « Nous lui avons dit : ‘Prends ton temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. Même si je tiens énormément à la série, il s’agit seulement d’une série télévisée. Je ne vais pas perturber le processus de deuil de quelqu’un pour son propre parent, surtout dans une série qui traite en partie du processus de deuil. »

À la demande de l’actrice, le tournage de cette scène a été réalisé à huit-clos. L’équipe de tournage a été réduite au minimum possible. Une demande qui était « facile à honorer », se souvient Craig Mazin.

De son côté, Kaitlyn Dever estime qu’elle n’était pas « en mesure de faire [son] travail normal d’actrice », explique-t-elle. « D’habitude, si j’ai un monologue comme celui-là, je l’apprends par cœur trois semaines avant de le jouer. J’ai eu une approche différente, et je pense que cela a vraiment servi le personnage à bien des égards. J’ai pu en quelque sorte… je ne sais pas, me laisser aller et ne pas trop y penser, parce que les mots sur la page sont puissants de toute façon. »

Ce monologue, peu avant qu’Abby passe à l’action, n’est pas présent dans le jeu. C’est un ajout des showrunners, visant à ajouter encore un peu plus de complexité émotionnelle au personnage.

