Jon Bernthal revient pour son rôle de Frank Castle dans Daredevil : Born Again. Mais ce ne sera que le début.

Il n’y a plus quelques jours à attendre avant Daredevil : Born Again, dont les premiers épisodes seront mis en ligne sur Disney+ le 5 mars 2025. Bien sûr, le héros sera de retour sous les traits de Charlie Cox. De même, on retrouvera Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy (Elden Henson), le Caïd (Vincent D’Onofrio).

Un autre personnage devrait passer une tête : le Punisher, incarné par Jon Bernthal. Matt Murdock ira lui demander son aide « parce qu’il a besoin de faire quelque chose qu’il n’est pas prêt à faire lui-même », avait déjà teasé Brad Winderbaum, le directeur de Marvel Television.

Ce ne sera d’ailleurs pas sa dernière apparition dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Même si une nouvelle série n’est pas annoncée, une œuvre lui étant entièrement dédiée est prévue.

Un « special » sur Disney+

Ce 25 février, Entertainment Weekly a appris que le Punisher aura droit à un « special » sur Disney+, à l’image de ce qui avait été offert aux Gardiens de la Galaxie en 2022, ce qui prenait alors la forme d’un téléfilm de Noël. Pour l’heure, la forme exacte que prendra le projet n’est pas encore connue.

Reinaldo Marcus Green (We Own This City) réalisera ce special, et co-écrira le scénario avec… Jon Bernthal, pleinement associé à l’écriture.

Jon Bernthal sur la plateau de Daredevil : Born Again. // Source : Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

« Il s’agit d’une histoire à grand spectacle, avec tout le pathos et l’émotion que l’on attend d’une histoire de Frank Castle », détaille Brad Winderbaum, auprès d’Entertainment Weekly, avant de préciser que Jon Bernthal n’est pas seulement un excellent acteur, mais aussi un talentueux scénariste, d’où ce choix de l’impliquer dans la conception du projet.

Aucune date n’est spécifiée par Brad Winderbaum, mais, on le comprend en creux dans l’interview : ce « special » n’est pas encore en tournage. Il faudra donc faire preuve de patience. De toute façon, on sait que le retour de l’univers Daredevil n’en est qu’à ses débuts, puisqu’il y aura une partie 2 à Born Again.

