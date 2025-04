Lecture Zen Résumer l'article

Polyphony Digital a récemment ajouté le Renault Kangoo au garage des voitures disponibles dans le jeu vidéo Gran Turismo 7. Si cette nouveauté peut prêter à sourire, elle cache en réalité un phénomène incroyable.

Aston Martin Vantage, Mazda CX-30 X Smart Edition et… Renault Kangoo 1.4 : les joueuses et les joueurs de Gran Turismo 7 n’ont pas dû en croire leurs yeux à la découverte du contenu de la mise à jour 1.57 du jeu, déployée le 28 mars. Si la Aston Martin Vantage est un véritable monstre de puissance, propulsée par un moteur Mercedes AMG V8 de 510 chevaux, et si le Mazda CX-30 X Smart Edition a plutôt bonne réputation, le Renault Kangoo n’a a priori rien à faire dans un jeu de course.

Non pas que le Renault Kangoo, lancé en 1997 et pionnier de la catégorie ludospace, soit un véhicule ridicule. Bien au contraire : son style fourgonnette en fait tout à la fois une option d’excellente facture pour les familles qu’un utilitaire prisé par les professionnels. Son moteur essence de 1,4 litre, limité à 73 chevaux, fait quand même pâle figure pour avancer sur les circuits de Gran Turismo 7. Mais la raison de sa présence est liée à un phénomène japonais.

Le Renault Kangoo dans Gran Turismo 7 // Source : PlayStation

Le saviez-vous ? Les Japonais sont amoureux du Renault Kangoo

« On se demandait pourquoi le Kangoo dans Gran Turismo 7, la raison est simple : le Kangoo Jamboree au pied du Mont Fuji au Japon », explique Gaël Angleviel, rédacteur en chef de France Racing, dans un message publié sur X le 9 avril. Plus concrètement, depuis 2009, des fans japonais du Renault Kangoo se réunissent pour partager leur passion. Ces événements annuels ont démarré timidement, mais atteignent aujourd’hui plus de 5 000 curieux, autour de près de 2 000 exemplaires du Kangoo (certains sont modifiés et personnalisés). C’est, bien sûr, le plus grand rassemblement autour du Kangoo au monde, que la branche japonaise de Renault ne manque pas de mettre en avant sur sa chaîne YouTube.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pourquoi les Japonais sont-ils si friands du Kangoo ? Déjà parce que c’est une voiture française (les Japonais adorent la France). Ensuite parce qu’il repose sur un design atypique (parfait pour se différencier) et, surtout, modulaire. Cela en fait un véhicule pratique, qui peut s’adapter à de nombreux besoins. Polyphony Digital, studio derrière Gran Turismo 7, étant japonais, il est alors logique d’observer cet hommage au Kango dans son jeu vidéo disponible sur PS4 et PS5.

« Je suis toujours enthousiasmé par le statut d’icône que le Kangoo occupe au Japon et par la fréquentation chaque année croissante de ce rassemblement (…) d’une certaine façon, il n’y a que le Bus Festival autour du Combi qui s’en rapproche », avait confié Heinz-Jurgen Low, en charge des véhicules utilitaires chez Renault, dans les colonnes de L’Automobile Magazine en 2023. Selon notre confrère, les Japonais adoreraient aussi le comportement plus « sporty » du Kangoo face à la concurrence, ainsi que les deux portes battantes à l’arrière. En somme, le Kangoo est vraiment une institution là-bas, avec des fans qui imaginent des accessoires pour le rendre toujours plus polyvalent ou encore des autocollants qui font honneur à la France.

Preuve que le Kangoo Jamboree est loin d’être une petite initiative, Renault a profité de l’édition 2023 pour présenter son Grand Kangoo (un modèle qui peut grimper à sept places et à 3 750 litres de volume de stockage), avec une édition exclusive Urban Grey. On vous souhaite quand même bon courage pour gagner une course de Gran Turismo 7 à son volant.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama