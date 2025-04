Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Nintendo a dévoilé sa nouvelle console ainsi que les jeux qui seront disponibles au lancement et un peu plus tard. Donkey Kong Bananza arrivera lui le 17 juillet 2025, soit un peu plus d’un mois après la sortie de la console.

Ce mercredi 02 avril 2025, Nintendo a enfin présenté officiellement sa Switch 2 dans une longue vidéo de présentation de la console. La firme japonaise a présenté les fonctionnalités de la machine et les jeux qui seront disponibles au lancement le 05 juin prochain et ceux qui arriveront dans les mois qui suivent. Donkey Kong Bananza fait partie de la deuxième catégorie et est prévu pour le 17 juillet 2025. Voilà où le précommander au meilleur prix.

Donkey Kong Bananza est prévu pour le 17 juin 2025, au prix de 79,99 €. Il est disponible en précommande en version physique au prix de 59,90 € sur le site de Leclerc. Le retrait en magasin est gratuit tandis que la livraison à domicile est à 5,90 €.

C’est quoi, ce nouveau jeu Donkey Kong ?

Tout comme Mario Kart World prévu pour la sortie de la Switch 2 et qui promet d’être plus ambitieux que ses prédécesseurs, ce nouveau jeu Donkey Kong apporte un vent de fraîcheur pour le personnage culte créé en 1981 par Shigeru Miyamoto. Ce nouveau titre de la saga est un jeu de plateforme en 3D, le premier depuis l’épisode sur Nintendo 64, qui a la particularité d’offrir des décors entièrement destructibles. Vous pourrez fracasser les décors horizontalement comme verticalement en usant de votre poing pour vous frayer un chemin parmi vos ennemis et dans les environnements.

De nouveaux méchants font leur apparition, ainsi qu’un nouvel allié venu épauler Donkey Kong. Bien que le gameplay, plus orienté action que plateforme, met l’accent sur la destruction, des passages plus classiques en vue 2D rappellent avec nostalgie les Donkey Kong de l’époque. Nul doute que les équipes de Nintendo arrivent à concilier la bagarre au gameplay précis qui a fait les heures de gloire du gorille.

À ce prix, Donkey Kong Bananza vaut-il le coup d’être précommandé ?

Nintendo s’est bien gardé de dévoiler le prix de la console et des jeux dans son Nintendo direct consacré à la Switch 2, et ce n’est pas pour rien. Moins cher que son confrère Mario Kart Wolrd, tout de même 89 € en version physique, Donkey Kong Bananza culmine tout de même à 79,99 € sur l’eShop de la Switch 2. Cette précommande est donc une bonne façon d’assurer un prix honnête. Il faudra maintenant patienter un peu pour avoir plus d’informations sur ce futur titre estival.

Les points à retenir sur Donkey Kong Bananza :

Des décors destructibles

Le premier DK en 3D depuis Donkey Kong 64

La D.A toujours pertinente

