Les showrunners de The Last of Us l’ont confirmé : Catherine O’Hara interprétera une psychologue dans la saison 2 de la série, que Joel (Pedro Pascal) ira consulter.

La série The Last of Us n’hésite pas à explorer des affres que le jeu vidéo n’a pas pu montrer. Un nouveau personnage va bouleverser notre approche du héros interprété par Pedro Pascal : Joel va consulter un psy. C’était déjà une hypothèse depuis le teaser de la saison 2, mais, en interview lors de l’avant-première du 24 mars 2025, Neil Druckmann et Craig Mazin, les co-showrunners, l’ont confirmé.

Les survivants de The Last of Us ont bien besoin d’une psy

Comme le raconte Druckmann, l’idée est venue de leur volonté de faire de la ville de Jackson un personnage à part entière, pour retranscrire un « sens de la communauté ». Un thérapeute « pourrait faire partie de Jackson, c’est quelque chose dont tout le monde aurait besoin après une apocalypse, après le traumatisme dont ils ont fait l’expérience. »

Et cette psychologue est pleinement intégrée à l’univers de The Last of Us : il s’agit de l’épouse d’Eugene, un ancien membre des Lucioles, proche de Tommy (le frère de Joel) avec qui il a servi.

De son côté, Craig Mazin s’est demandé « ce qui serait utile et ce qui ne serait pas utile » dans un monde post-apocalyptique, une économie fondée sur le troc. « L’immobilier ? Inutile. Un docteur ? Utile. Quelqu’un pour réparer vos chaussures ? Utile. Des thérapeutes ? Incroyablement utile », répond le co-showrunner. « Tous ceux qui restent sont en souffrance. Tout le monde. »

Une scène avait déjà été écrite pour la saison 1, avant d’être finalement abandonnée. Mais « cela prend une dimension bien plus intéressante dans cette saison », estime Craig Mazin.

Catherine O’Hara, la thérapeute de Jackson

Et qui d’autre pour incarner ce personnage que Catherine O’Hara ? La célèbre actrice avait très tôt été annoncée au casting de la saison 2 de The Last of Us, dans un personnage d’abord mystérieux.

Catherine O’Hara dans la saison 2 de The Last of Us. // Source : HBO

On aura donc l’occasion de voir ce personnage de Catherine O’Hara interagir avec Joel, mais, a priori, pas seulement lui. Cela « donne la chance de voir ce que les gens disent à leur thérapeute », relève Craig Mazin. « Qu’est-ce que les gens ne disent pas à leur thérapeute ? C’est là que cela devient intéressant. »

