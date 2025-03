Lecture Zen Résumer l'article

Assassin’s Creed Shadows a accueilli une mise à jour à son lancement pour empêcher les joueuses et les joueurs de piller l’intérieur des temples. Un changement qui appuie les commentaires de certains dirigeants japonais, et qui concerne toutes les versions du jeu.

Maintenant qu’Assassin’s Creed Shadows est (enfin) disponible, Ubisoft veut s’éviter une nouveau scandale. Comme le rapporte IGN dans un article publié le 20 mars, une mise à jour de lancement, dont la note n’a pas été dévoilée publiquement, contient des changements notables. Ils concernent la représentation des temples religieux, qui donne de l’épaisseur à la reproduction saisissante et immersive du Japon. Ainsi, il n’est plus possible de détruire les tables et les étagères présentes à l’intérieur, ou encore d’y répandre le sang des civils.

Ces modifications font suite à un clip polémique, partagé il y a quelques mois. On y voyait Yasuke, le samouraï noir, en train de saccager un lieu de culte, détruisant sans ménagement des symboles forts de la culture japonaise. Il n’en fallait pas moins pour déclencher des critiques acerbes, certaines personnes accusant Assassin’s Creed Shadows d’être un véritable blasphème. Elles ont oublié que, historiquement, la saga n’a épargné aucune religion et que ces interactions sont davantage pensées pour mettre en avant le moteur physique que pour encourager les fans à tout détruire. D’ailleurs, le mobilier peut toujours être déplacé.

Face à la gronde du Japon, Ubisoft adoucit Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft a confirmé à IGN que cette mise à jour, qui peut être considérée comme de la censure, touche toutes les versions d’Assassin’s Creed Shadows — y compris celles distribuées en dehors du Japon. Et il est difficile de ne pas y voir un message positif envers Shigeru Ishiba et Hiroyuki Kada, respectivement Premier ministre et Membre de la Chambre des Conseillers. Les deux hommes politiques ont récemment partagé des inquiétudes concernant la représentation des temples religieux dans Assassin’s Creed Shadows, qui avait fait l’objet d’une pétition pour le faire interdire.

Hiroyuki Kada, en passe de lancer sa campagne de réélection, a indiqué : « Je crains que permettre aux joueurs d’attaquer et de détruire des lieux réels sans aucune autorisation pourrait encourager des comportements similaires dans la vraie vie. Les représentants des temples et les locaux sont aussi inquiets. Bien sûr, il faut respecter la liberté d’expression, mais des actes qui humilient les cultures locales doivent être évités. »

Hiroyuki Kada s’exprime sur le dossier car le temple vu dans les vidéos offensantes se trouve dans sa circonscription — le sanctuaire d’Itatehyozu, situé près du château de Himeji. Il a confirmé qu’Ubisoft n’avait demandé aucune autorisation pour le reproduire dans Assassin’s Creed Shadows. Mais il est difficile de croire que la firme française n’a pris aucune disposition pour s’assurer d’être dans la légalité quant à la reconstitution virtuelle des lieux publics.

Et à Shigeru Ishiba d’ajouter : « La manière d’adresser ce sujet d’un point de vue légal doit être discuté avec [plusieurs ministres]. Il est hors de question de dégrader un temple — c’est une insulte à la nation elle-même (…). Respecter la culture et la religion d’un pays est fondamental, et il est clair que nous n’allons pas simplement accepter ces actes dégradants. » En mettant un jour Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft éteint le feu avant même le début d’un énième incendie. Il est simplement dommage que le Japon voit dans le jeu une menace plutôt qu’une belle publicité touristique.

