The Recruit a été annulée, plus ou moins dans l’indifférence générale, mais les communautés de fans sont parfois bien plus audibles… sans forcément de succès. On voit plus que rarement une série Netflix être transférée vers un catalogue concurrent. Voici pourquoi.

Les annulations de séries par Netflix sont parmi les plus douloureuses, avec des injustices notoires comme Warrior Nun. Récemment, c’est The Recruit, portée par Noah Centineo, qui en a fait les frais le 6 mars 2025 : la série d’espionnage a été annulée en un délai particulièrement court. Même si la saison 2 s’était bien positionnée dans le top 1, ce retour était trop faible alors que la saison 1 n’était pas un immense carton. Et The Recruit a eu le malheur de se retrouver face à une autre série du même genre, bien plus mise en avant, le hit The Night Agent.

Comme à chaque annulation, les fans se posent la même question : la série pourrait-elle être sauvée ailleurs ? Si Netflix rachète parfois les droits de séries pour leur donner une ou plusieurs saisons supplémentaires (Manifest, Lucifer…), l’inverse est moins courant. Et il y a une raison légale à cela.

Netflix serre la vis sur la revente de ses licences

Comme le rappelle Deadline, le service de streaming a des règles très restrictives sur les séries qu’il produit. La plupart de ses licences comportent deux boucliers peu courants dans l’industrie :

Netflix détient les droits mondiaux exclusifs sur les saisons existantes et déjà diffusées pendant un délai de 10 ans ;

; Après l’annulation d’une série, aucune boîte de production ne peut reprendre les droits de nouvelles saisons pendant un délai de 2 à 3 ans (après la date de l’annulation).

Dans le cas de The Recruit par exemple, il s’agit d’une série originale Netflix, mais produite par Lionsgate Television, externe au service de streaming. Mais, du fait de ces modalités contractuelles, Lionsgate Television ne pourrait pas revendre la série pour un autre diffuseur tel que Prime Video ni pour une chaîne. D’autant que la mise en production d’une suite démarrerait après le moment du rachat, ce qui rendrait l’effet de communication d’un sauvetage inopérant après un tel délai — un gouffre financier potentiel.

Une saison 3 à Warrior Nun n’a jamais pu être obtenue, malgré l’immense mobilisation des fans. // Source : Netflix / Warrior Nun

C’est l’une des raisons pour lesquelles des séries ayant été portées par des mobilisations conséquentes et un succès critique, malgré leur annulation, n’ont pas pu atterrir ailleurs. Warrior Nun, par exemple, renaîtra peut-être, mais sous la forme d’un semi-reboot via des films (dont l’avenir reste très flou), non pas d’une saison 3. Ce n’est pas anodin non plus si le créateur de The Recruit évoque dans sa lettre son idée d’un film, surtout, pour offrir une vraie fin au héros.

Le cas des séries de l’univers Daredevil, annulées en 2018 puis transférées en 2022 sur Disney+ bien avant ce délai de 10 ans, semblent être à part, mais la force de frappe de Disney et Marvel — pour le contrat initial ou un rachat — reste difficilement comparable.

