Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir été l’une des séries les plus populaires de Netflix, The Recruit va finalement tirer sa révérence et n’aura donc pas de saison 3. Une décision plutôt surprenante, au vu des chiffres de la production avec Noah Centineo.

Deux petits tours et puis s’en va. Alors qu’elle semblait être l’une des séries les plus appréciées du catalogue de Netflix, The Recruit ne reviendra pas pour une saison 3, pourtant très attendue par les fans. L’agent de la CIA Owen Hendricks arrête donc ici ses missions à travers le monde, pour prendre sa retraite anticipée.

Pour aller plus loin The Recruit saison 2 : 5 séries à voir après la série Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un film pour offrir une vraie fin à Owen ?

L’information a d’abord été révélée par l’acteur Colton Dunn, dans un court post partagé sur Threads, le 6 mars 2025 : « The Recruit a été annulée. Quelle déception. Je partagerai quelques images et des souvenirs funs sur Instagram, mais je voulais que vous puissiez l’apprendre de ma part. Merci, si vous avez regardé. Je suis DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! Pensez à m’embauchez pour votre série !! »

Quelques heures plus tard, le créateur de la série Netflix, Alexi Hawley, a également mis en ligne une « lettre d’amour » à The Recruit, cette fois sur X (ex-Twitter). Il y détaille l’aventure de cette production en 14 épisodes, marquée notamment par la pandémie de Covid-19 pendant la saison 1 et un voyage en Corée du Sud pour la saison 2. Il raconte qu’une « famille s’est créée » sur le tournage et ne ferme absolument pas la porte à un film, pour conclure l’histoire d’Owen Hendricks : « Nous répondrons tous présents en une fraction de seconde ».

The Recruit // Source : Netflix

À noter que les chiffres de la saison 2 de The Recruit étaient pourtant plutôt encourageants. En février, le média américain Variety avait rapporté que la série culminait à 5,9 millions de vues, seulement 4 jours après sa sortie sur Netflix. The Recruit se positionnait alors à la deuxième place du classement des séries anglophones, juste derrière la saison 2 de The Night Agent et ses 15,2 millions de vues.

Malheureusement, la production avec Noah Centineo ne pouvait pas faire le poids face à des mastodontes comme Squid Game et ses 68 millions de vues en quatre jours. The Recruit reste la preuve qu’aucune série, si populaire qu’elle soit, n’est pas à l’abri d’une annulation du jour au lendemain par Netflix.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama