Lecture Zen Résumer l'article

La suite très attendue Joker : Folie à Deux se transforme de façon inattendue en comédie musicale. Mais les deux stars du film, diffusé dans les cinémas depuis ce 2 octobre 2024, interprètent-elles réellement leurs chansons ?

Cinq ans après Joker, le réalisateur Todd Phillips revient avec une suite qui pousse tous les curseurs musicaux à leur maximum : Folie à Deux. Cette fois, le méchant iconique de DC Comics, incarné par Joaquin Phoenix, est accompagné par l’envoûtante Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga. L’occasion pour le duo d’entamer des vocalises, à chaque instant. Mais les deux comédiens poussent-ils réellement la chansonnette, dans Joker 2 ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des séquences musicales enregistrées en live

En regardant Joker : Folie à Deux, il faut avouer que l’on ne s’attendait pas à entendre de nombreuses reprises, franchement dépressives, des chansons de Frank Sinatra ou de Judy Garland, par Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Oui, l’acteur de Gladiator et la célèbre chanteuse donnent évidemment de la voix, dans cette suite façon comédie musicale. Plutôt que d’être pré-enregistrées, les séquences ont même été capturées en live, pendant le tournage, avec un véritable piano, situé hors champ.

Le duo pas assez explosif de Joker : Folie à Deux. // Source : Warner Bros

Si ce n’est absolument pas étonnant pour Lady Gaga, d’autant plus après sa performance inoubliable dans A Star is Born, on peut être davantage surpris par l’implication vocale de Joaquin Phoenix, au premier abord. Rappelons tout de même que le comédien avait déjà interprété lui-même tous les morceaux du biopic Walk The Line, dédié à Johnny Cash.

Une « collaboration géante » entre Lady Gaga et Joaquin Phoenix

D’après le réalisateur, Todd Phillips, les deux stars se sont entraidées pendant le tournage : « Ils se sont respectivement donné des conseils », a-t-il raconté au média américain Entertainement Weekly. « Il lui a donné des suggestions concernant son jeu d’actrice, puisque même si elle a déjà tourné dans des films, il reste Joaquin Phoenix. De son côté, elle lui a donné des recommandations musicales, parce qu’elle est Lady Gaga. C’est ce que tous les films devraient être : une collaboration géante. »

Pour Folie à Deux, Todd Phillips se souvient tout de même que Joaquin Phoenix était « très nerveux à chaque jour de tournage », à l’idée de devoir performer aux côtés de l’une des chanteuses les plus reconnues de sa génération. Lady Gaga aurait conseillé à Joaquin Phoenix de ne pas avoir peur de se montrer aussi vulnérable et brut que dans son jeu d’acteur.

Lady Gaga, la reine de Joker 2. // Source : Capture d’écran

Une recommandation qu’elle a elle-même appliquée à Harley Quinn, pour lui donner une voix moins maîtrisée : « Il fallait retirer toute la technicité du chant, ainsi que ma perception artistique de la chose, pour m’immerger complètement dans sa personnalité », a-t-elle confié à Empire. Joaquin Phoenix l’aurait même encouragée à « mal chanter » afin de « débloquer la voix de son personnage, en s’éloignant de la technique », d’après Vogue.

Surtout pas de notes parfaites

Le résultat est loin de nous offrir des performances vocales inoubliables, de la part des deux personnages phares : Arthur Fleck (le Joker) et Lee (Harley Quinn). Tel était le but recherché par Lady Gaga et Joaquin Phoenix, comme l’a expliqué ce dernier à Variety : « On ne voulait pas de vibrato ou de notes parfaites. On souhaitait plutôt laisser l’émotion nous guider, pour rester le plus authentique possible. »

Lady Gaga, qui estime que « ni Arthur Fleck ni Lee ne sont des chanteurs professionnels, donc ils ne devraient pas sonner comme tel », souhaitait « capter la musique interne de ces personnages », puisque « chacun d’entre nous possède une bande originale intérieure de nos émotions, que personne n’entend habituellement, à part nous-mêmes ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+