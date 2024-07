Lecture Zen Résumer l'article

Le k-drama Eve vient d’être ajoutée en streaming sur Netflix. Voici 3 autres séries coréennes à regarder juste après.

Un nouveau k-drama a rejoint le catalogue de Netflix, ce 21 juillet : Eve. Cette série coréenne, qui met en scène la vengeance bien orchestrée de Lee Ra El après la mort de son père, a été initialement diffusée en 2022. Mais après les 16 épisodes, quel drama coréen regarder ?

It’s Okay Not To Be Okay

Si le jeu de l’actrice Seo Yea-ji vous captive dans Eve, il y a une évidence : It’s Okay Not To Be Okay, dont elle est l’héroïne aux côtés de Kim Soo-hyun. Elle interprète Moon-young, une écrivaine de contes pour enfants… à l’écriture toutefois très sombre et désabusée, qui souffre également d’un trouble de la personnalité antisociale. Puis il y a Moon Kang Tae (Kim Soo-hyun), qui travaille dans des hôpitaux psychiatriques, à la personnalité particulièrement introvertie. Entre humour noir, tendresse, mélancolie, l’atmosphère magique de ce drama, parfaitement unique, comme un conte de fée sombre, le propulse tout en haut des meilleurs du genre.

Hierarchy

Vous ne voulez pas étudier à la Jooshin High School. Vraiment pas. Ce lycée au centre de Hierarchy a été conçu pour les enfants des riches magnats de consortiums coréens, et impose une hiérarchie stricte. En clair, ces élèves-là règnent en maîtres et ont les pleins pouvoirs. Les boursiers ne sont que leur souffre-douleur. Mais voilà qu’un nouvel arrivant, mû par une quête de vengeance, va infiltrer le lycée et perturber la bonne tenue de cette absurde hiérarchie.

The Glory

Vous voulez une histoire de vengeance ? The Glory en est au pinacle, et la série qui en résulte est l’un des meilleurs k-dramas disponibles sur Netflix. Car au lycée, Moon Dong-eun subit le pire harcèlement scolaire possible. Jusqu’à envisager de mourir, abandonnée aussi par sa famille. Mais elle décide finalement de quitter le lycée ; de travailler ; et de préparer un plan de vengeance parfaitement huilé. À l’âge adulte, elle retrouve ses harceleuses et harceleurs. Et le plan commence. Bouleversement et saisissant.

