La branche DC Studios de Warner Bros. a une sérieuse envie de rivaliser avec le Marvel Cinematic Universe. Pour cela, il vise une accumulation des projets, avec trois films et quatre séries par an.

C’est peu dire que DC Comics s’est copieusement planté au cinéma, surtout en comparaison de l’écurie rivale. Ces dernières années, Marvel et Disney ont consciencieusement érigé un empire, certes un peu plus friable aujourd’hui, matérialisé par un nombre assez conséquent de films ayant dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. La première version de l’équivalent du Marvel Cinematic Universe (MCU) chez DC Comics s’est transformée en un immense gâchis.

Mais Warner Bros., par l’intermédiaire de sa branche DC Studios, n’a pas dit son dernier mot. Il s’est même permis d’enrôler un talent du camp d’en face — James Gunn, réalisateur de la trilogie Les gardiens de la galaxie –, pour chapeauter un nouveau projet ambitieux. L’idée est claire : multiplier les films et les séries pour inonder le petit comme le grand écran. Et, visiblement, Warner Bros. entend vraiment miser sur la quantité.

7 projets DC Comics par an, n’est-ce pas trop ?

Dans un article publié le 24 février sur Variety, on découvre que DC Studios espère proposer pas moins de sept contenus par an. Peter Safran, co-directeur de DC Studios, a donné le découpage suivant : deux films en live action, un film d’animation, deux séries en live action et deux séries d’animation.

Warner Bros. est encore loin du compte aujourd’hui en ce qui concerne la version 2.0 de son DCEU, puisque la multinationale n’a lancé que la série d’animation Creature Commandos, en attendant le nouveau film Superman (réalisé par James Gunn). Il y a bien sûr d’autres choses en préparation — le film Supergirl, la série Green Lantern, la saison 2 de Peacemaker, le film Batman: The Brave and the Bold, entre autres.

Malgré cette emphase sur la quantité, James Gunn ne compte pas mettre de côté la qualité. Bien au contraire. Il indique à ce sujet : « C’est déjà difficile de faire un bon film avec un bon scénario. C’est quasiment impossible de faire un film avec un script écrit à la va-vite. » Chez DC Studios, le principal argument restera donc l’histoire à raconter. C’est pourquoi, d’ailleurs, qu’une suite comme The Batman 2, avec Robert Pattinson et déconnectée du DCEU, a été repoussée de plusieurs mois.

Il n’empêche, sept projets DC Comics risquent de faire beaucoup sur une seule année, même si tout ne sortira pas au même endroit (cinéma et plateforme Max), ni en même temps. Paradoxalement, c’est quand Marvel et Disney ont osé aller aussi loin que la machine a commencé à dérailler. En 2021, on a eu quatre films (Black Widow, Shang-Chi et la Légende des dix Anneaux, Eternals et Spider-Man: No Way Home) et cinq séries (WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver, Loki, What If… ? et Hawkeye), et c’était sans doute un peu trop, même pour les fans. En somme, DC Studios serait bien inspiré d’éviter l’indigestion.

