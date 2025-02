Lecture Zen Résumer l'article

Ce jeudi 6 février, Emmanuel Macron et son homologue émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane ont annoncé avoir signé un accord sur l’IA. Les Émirats arabes unis promettent de construire en France un campus dédié à l’IA avec un data center géant. Coût de l’opération : 30 à 50 milliards d’euros.

Les 10 et 11 février aura lieu le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle à Paris. Un événement important pour l’Europe qui fait déjà l’objet de grandes annonces pour les marchés français et européen. Ce jeudi 6 février, Emmanuel Macron dînait avec Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis. À l’issue de cette rencontre, les deux pays ont signé un accord de partenariat sur l’IA : les Émirats arabes unis promettent de financer un data center qui pourrait coûter de 30 à 50 milliards d’euros.

30 à 50 milliards d’euros pour construire un data center géant en France

C’est le premier grand investissement annoncé en marge du Sommer pour l’IA. Il s’agira en fait d’un « campus » dédié à l’intelligence artificielle, comme l’explique Tech & Co. Pour l’instant, on ignore où est-ce qu’il sera construit ; on sait qu’il sera développé par un consortium franco-émirati. Pour financer tout ça, c’est le fonds d’investissements MGX, spécialisé dans l’IA, qui est aux commandes. Il a été fondé en mars 2024 par le gouvernement d’Abu Dhabi et vise 100 milliards de dollars d’actifs. Ce fonds fait aussi partie du projet à 500 milliards pour l’IA des États-Unis, Stargate.

Un data center. // Source : URL

Profitez pleinement de votre vie numérique ! Avec Bitdefender, votre vie numérique est entre de bonnes mains. Restez à l’abri des escroqueries, des virus et des ransomwares grâce à ses solutions innovantes et discrètes.

Pour le moment, beaucoup de précisions manquent, mais le communiqué des deux pays explique qu’une annonce sur les premiers investissements sera faite lors du Sommet Choose France 2025, qui aura lieu en mai. La fourchette annoncée avec le partenariat hier reste large : entre 30 et 50 milliards d’euros.

À quoi ressemblera cet immense data center français ?

Selon les proches du président de la République, ce campus sera le plus grand en Europe entièrement consacré à l’intelligence artificielle. L’accord comprend « l’acquisition de puces de pointe, des centres de données, le développement de talents, ainsi que la mise en place d’ambassades virtuelles de données pour permettre la mise en place d’infrastructures souveraines d’IA et de cloud dans les deux pays. » De quoi probablement aider Mistral AI, la plus grande initiative française, qui vient de lancer son application Le Chat.

Ce campus sera surtout composé d’un immense data center d’une puissance d’un gigawatt : cela signifie qu’il consommera jusqu’à 1 gigawatt d’électricité pour faire tourner ses serveurs. Pour donner un ordre de grandeur et montrer l’ambition du projet : selon Laradioactivite.com, cela représente les besoins en électricité d’un million de Français. Avec une électricité à 95 % bas carbone en 2024, la France reste le territoire idéal en Europe pour ce genre de projet.

La France veut concurrencer les États-Unis et la Chine dans la course à l’IA

Ce n’est pas la seule annonce faite par le gouvernement français ce jeudi 6 février : 35 sites sont « prêts à l’emploi » pour accueillir des centres de données. On ignore encore où ils se situent, mais le gouvernement promet de les présenter la semaine prochaine lors du Sommet pour l’IA. Ces lieux occuperaient environ 1 200 hectares, précise La Tribune.

Ces sites et ce grand campus montrent une nouvelle stratégie de la France : augmenter la puissance de calcul pour les entreprises et les centres de recherche. Comme le pensent les États-Unis, la course à l’IA se joue aussi sur la puissance de calcul à disposition. Elle est nécessaire pour entraîner et utiliser des modèles d’intelligence artificielle générative comme ChatGPT, ou encore les IA qui génèrent des images, de l’audio, de la vidéo, ou tout simultanément.

Même si l’échelle peut remettre l’Europe dans la course, on reste très loin des investissements prévus par les États-Unis : 500 milliards à dépenser avec les géants de l’IA, comme OpenAI, Microsoft, Nvidia ou encore Oracle. Même chose par rapport à la Chine : DeepSeek a donné une leçon au monde entier et les investissements chinois pour l’IA dans la Silicon Valley inquiètent les États-Unis.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+