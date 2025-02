Lecture Zen Résumer l'article

Le palmarès du Festival de Cannes a été révélé hier soir. Mais cette fois, il ne s’agit pas de cinéma, mais de jeux de société. Découvrez les lauréats ainsi que tous les nommés.

Chaque année, le Palais des Festivals de Cannes accueille le Festival International des Jeux (FIJ), rendez-vous incontournable des passionnés et des professionnels du secteur ludique. Mais au-delà des démonstrations et des tournois, un événement cristallise toutes les attentions : la remise des As d’Or — Jeu de l’Année.

L’As d’Or distingue les jeux les plus marquants de l’année. Un jury d’experts passe au crible des centaines de titres pour récompenser les meilleures créations dans quatre catégories :

Jeu de l’année : accessible à tous, le prix principal se démarque par son innovation et sa convivialité.

Jeu de l’année « Enfant » : pensé pour les plus jeunes, il combine apprentissage et amusement.

Jeu de l’année « Initié » : il offre un défi plus relevé que le prix principal, tout en restant accessible aux joueurs ayant déjà une certaine expérience ludique.

Jeu de l’année « Expert » : destiné aux joueurs aguerris, il met en avant des mécaniques de jeu profondes et stratégiques.

Obtenir l’As d’Or est une consécration pour un éditeur. Ce prix, souvent comparé aux Oscars du jeu, booste la visibilité des titres récompensés et influence fortement les ventes en boutique. Les jeux primés s’imposent rapidement dans les ludothèques et sur les étagères des passionnés. Surtout en France, où il se mesure aux distinctions internationales les plus renommées.

Au-delà de la remise des prix, le FIJ est une véritable exposition du jeu où auteurs, illustrateurs et éditeurs viennent dévoiler leurs nouveautés. Le grand public peut tester en avant-première les jeux de demain, dans une ambiance à la fois festive et studieuse.

As d’Or-Jeu de l’Année 2025

Dans Odin, l’objectif est d’être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes en jouant des combinaisons plus fortes que celles du joueur précédent, en fonction de la couleur ou de la valeur. Mais prudence : à chaque tour, vous devrez récupérer l’une des cartes déjà jouées.

Derrière son format compact et ses règles accessibles, Odin s’impose comme l’un des jeux incontournables de 2024. Et le jury ne s’y est pas trompé : sous son apparente simplicité se cache un jeu diablement astucieux et terriblement efficace, qui révèle toute sa richesse stratégique au fil des parties.

Les deux autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

As d’Or-Jeu de l’Année « Enfant » 2025

Opération Noisettes est un jeu coopératif conçu pour les tout-petits dès 3 ans. Les joueurs y incarnent des écureuils cherchant à récupérer leurs noisettes volées par une belette endormie, en veillant à ne pas faire de bruit pour éviter de la réveiller.

Mêlant adresse et travail d’équipe, le jeu propose des parties courtes et des règles vraiment toutes simples. Son matériel de qualité et ses illustrations charmantes le rendent particulièrement attrayant. Il développe la coordination, la patience et l’attention, et permet d’initier les plus jeunes aux principes du jeu en société.

Les deux autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Les Éclairtout : un jeu d’observation où, munis de lampes de poche magiques, les joueurs explorent des décors détaillés pour retrouver des personnages cachés avant que le temps ne s’écoule.

Mimose & Sam et le voleur de fruits : un jeu de déduction « un contre tous » où les joueurs incarnent des détectives rassemblant des indices pour identifier le voleur de fruits.

As d’Or-Jeu de l’Année « Initié » 2025

Behind est un jeu de société coopératif mêlant logique et déduction, où les joueurs collaborent pour assembler des tuiles afin de reconstituer un tableau. À la fin de la partie, vous retournez toutes les tuiles : si le puzzle est correctement assemblé, c’est que vous avez résolu toutes les énigmes.

Le jeu se distingue par son concept innovant qui combine puzzle et enquête, offrant une expérience immersive et stimulante. Les enquêtes aux univers variés apportent une richesse visuelle et cognitive, renouvelant constamment l’intérêt des joueurs. À n’en pas douter une future référence dans le genre des jeux de déduction.

Les deux autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Kronologic : enquêtez sur des affaires mystérieuses en reconstituant les déplacements des suspects dans le temps et l’espace pour identifier le coupable avant les autres.

As d’Or-Jeu de l’Année « Expert » 2025

Dans Kutná Hora, vous incarnez des guildes contribuant au développement de la ville minière éponyme. Vous construisez des bâtiments, exploitez les mines d’argent et influencez l’économie locale. Le cœur du jeu repose sur un marché dynamique où l’offre et la demande évoluent en fonction des décisions des joueurs.

Ce qui fait tout le charme de Kutná Hora, c’est son économie interactive. Chaque action impacte les prix et oblige à adapter sa stratégie en permanence. Le thème historique est bien exploité, et le matériel de qualité renforce l’immersion. Un jeu exigeant et captivant pour les amateurs de gestion et d’optimisation.

Les deux autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Daybreak : incarnez des puissances mondiales unies pour réduire les émissions de carbone et contrer le réchauffement climatique avant que la température globale n’atteigne un point critique.

Sankoré : dirigez une prestigieuse école au XIVᵉ siècle et participez à l’essor du savoir en Afrique de l’Ouest en enseignant diverses disciplines et en développant l’université.

