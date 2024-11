Lecture Zen Résumer l'article

L’essai gratuit du Pass premium de Pokémon Pocket va prendre fin ces prochains jours si vous jouez au jeu depuis son lancement. Si vous ne souhaitez pas payer la mensualité, c’est le moment de vous désabonner. Voici comment faire sur iOS et Android.

Même s’il reste plutôt simple, plutôt mal conçu et plutôt limité, Pokémon Pocket embarque suffisamment de nostalgie dans son code source pour avoir séduit des millions de joueurs et de joueuses dans le monde entier. Alors que l’éditeur prévoit déjà son avenir, avec des mini extensions, des pioches miracles dédiées à des cartes spécifiques et des vrais ajouts de cartes sous la forme de grosses extensions du jeu, les dresseurs actuels qui ne souhaitent pas payer arrivent plus ou moins à la limite de ce que le jeu peut proposer en free to play.

D’après nos calculs et vos réponses sur X, si vous avez plus de 500 cartes et entre 160 et 180 cartes uniques, vous êtes dans la moyenne de ce que peut vous apporter le jeu sans débourser un centime. La dose gratuite qui sert à vous convertir en utilisateur payant, en somme. Mais ce nombre de cartes est atteignable si vous avez profité de l’offre d’essai de l’abonnement premium à Pokémon Pocket. Cet abonnement, en plus d’ajouter quelques quêtes et quelques récompenses en plus, offre surtout la possibilité d’ouvrir deux boosters par jour au lieu d’un. Vous doublez donc votre probabilité d’avoir les cartes les plus rares, pour 9,99 € par mois, ce qui n’est pas une petite somme.

Pour le lancement du jeu, Pokémon Pocket a organisé une période de gratuité de 15 jours en achat in-app, qui se traduit par un réengagement automatique si vous oubliez de vous désabonner. Et nous sommes piles dans la période de désabonnement pour les personnes ayant choisi de tester le jeu dès sa sortie ! Comme Pokémon Pocket ne vous fera pas de rappels, vous devez vous désabonner vous-mêmes du jeu si vous ne souhaitez pas être débités du premier prélèvement.

Se désabonner de Pokémon Pocket Pass Premium sur iPhone et Android

Sur iOS, vous devrez aller sur votre compte iCloud pour suspendre votre période d’essai. Dans Réglages, touchez votre nom puis la sous-section « Abonnements ». Pokémon Pocket devrait être tout en haut dans les abonnements actifs. Vous désabonner par ce biais vous permettra de garder votre abonnement actif jusqu’à la fin de la période d’essai.

La gestion de l’abonnement à Pokémon Pocket sur iOS.

Sur Android, ouvrez Google Play, touchez l’icône de votre profil Google, en haut à droite puis « Paiements et abonnements » et enfin « Abonnements ». C’est ici que vous trouverez l’option pour résilier l’abonnement à Pokémon Pocket.

Jusqu’à la prochaine dose gratuite ?

