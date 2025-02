Lecture Zen Résumer l'article

Introduite il y a moins d’une semaine, la fonctionnalité permettant d’échanger des cartes dans Pokémon TCG Pocket subit les foudres des utilisatrices et utilisateurs. Les développeurs promettent déjà des changements.

« Soyons clairs, le jeu ne veut PAS qu’on échange des cartes » : ce titre d’un sujet publié sur Reddit le 30 janvier résume assez bien le sentiment des utilisatrices et des utilisateurs de Pokémon TCG Pocket à propos de la possibilité d’échanger des cartes dans le jeu mobile — introduite avec la dernière extension. Comme le détaille notre guide, les règles imposées par les développeurs sont déconcertantes, sans oublier les limites vite identifiées.

Le fait est qu’il faut consommer beaucoup de ressources pour avoir le droit d’échanger une seule carte, sachant qu’on ne peut pas échanger ce qu’on veut dans Pokémon TCG Pocket (certaines raretés sont exclues) et qu’il faut se lancer dans une série d’actions pénibles. On est très loin de la simplicité des trocs réalisés dans une boutique spécialisée avec de vraies cartes, où c’est l’art de la négociation qui prévaut. Pour une expérience basée sur la collection, c’est loin d’être positif.

Des échanges bientôt moins limités dans Pokémon TCG Pocket

Puisque l’ire des fans de Pokémon TCG Pocket est plutôt unanime, le studio derrière le jeu très populaire sur iOS et Android n’a pas tardé à réagir. Et des changements sont à prévoir concernant cette fonctionnalité qui était attendue de pied ferme et, pour le moment, ressemble à une immense douche froide. « Cette fonctionnalité d’échange est une insulte (…). J’étais pressé à l’idée d’aider les gens à compléter leur collection, mais c’est juste absurde », témoigne cet utilisateur en colère, qui évoque de la « frustration » et un excès de « gourmandise » qui pousse à dépenser de l’argent.

Dans un communiqué publié le 31 janvier sur X (ex-Twitter), les développeurs justifient d’abord les coûts exorbitants des échanges : « Les objets requis et les restrictions pour les échanges ont été pensés pour empêcher les abus de la part des bots ou d’autres actions malavisées basées sur plusieurs comptes. Notre objectif était d’équilibrer le jeu tout en maintenant un environnement juste pour tout le monde et en conservant le fun de collecter des cartes, ce qui reste le cœur de l’expérience de Pokémon TCG Pocket. »

Les développeurs reconnaissent ensuite que les « restrictions mises en place empêchent les joueuses et les joueurs d’apprécier la fonctionnalité comme souhaité ». Ils vont se pencher sur l’intégration d’améliorations pour faciliter les procédures, et réfléchir à des moyens d’obtenir plus régulièrement des Jetons Échange — une ressource obtenue en sacrifiant des cartes (le nombre de jetons dépend de la rareté de la carte supprimée de son compte). Baisser les coûts au global serait déjà un bon pas en avant.

