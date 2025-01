Lecture Zen Résumer l'article

Les échanges dans Pokémon TCG Pocket sont enfin disponibles. Pour pouvoir échanger des cartes, le système est légèrement complexe. Cet article vous explique comment échanger des cartes Pokémon.

C’était une des promesses de départ de Pokémon TCG Pocket : le jeu mobile affirmait que l’on pourrait bientôt échanger ses cartes avec des amis. Après des mois d’attente pour les joueurs, la fonction est enfin disponible. De quoi compléter votre collection ou même avoir plusieurs exemplaires d’une même carte pour enfin créer le deck de vos rêves.

Comment se déroule un échange dans Pokémon TCG Pocket ?

Pour échanger des cartes avec un proche, il faut déjà être son « ami » sur le jeu. Ensuite, l’une des deux personnes se rend dans la section « Communauté » sur le jeu, et clique sur le bouton pour les échanges. Ici, il faut sélectionner l’ami concerné.

Si c’est vous qui commencez l’échange, vous devrez choisir une carte à envoyer à un ami. Cela vous fera dépenser un point de vitalité échange ainsi que des Jetons Échanges.

Le tutoriel des échanges dans « Pokémon TCG Pocket ». // Source : Numerama

Une fois la carte proposée, cet ami pourra l’accepter, ou non, en vous échangeant l’une de ses cartes. Ensuite, c’est au joueur qui a lancé l’échange de valider le processus. Le jeu vous préviendra à l’aide d’une notification en jeu en bas de l’écran. Une fois que les deux amis ont accepté l’échange, une petite animation se lance dès que vous revenez dans le jeu. Si votre carte n’est pas encore dans votre collection, elle sera ajoutée.

La deuxième partie du tutoriel de « Pokémon TCG Pocket » // Source : Numerama

Pour faire tout ça, vous avez deux jours, mais nous vous conseillons de réaliser ces étapes dans la foulée. Rassurez-vous : si l’échange n’aboutit pas, vous récupérerez votre vitalité échange, vos Jetons Échange ainsi que votre carte. Le processus est quand même fastidieux, d’autant plus si vous souhaitez obtenir des cartes que vous n’avez pas encore et donner des cartes que votre ami n’a pas sans sa collection. Heureusement, il existe des applications pour suivre votre collection de cartes plus facilement.

Tout savoir sur la vitalité échange dans Pokémon TCG Pocket

La vitalité échange est limitée à huit points maximum (donc huit échanges) et se recharge avec le temps. Comptez 48 heures pour recharger un point d’échange. À noter que cette vitalité peut être rechargée plus vite :

Avec des Poké Lingots, la monnaie payante du jeu (on peut aussi en obtenir quelques-uns gratuitement), qui réduisent le temps d’attente de quatre heures pour faire un échange ;

Ou des Sabliers Échange, qui réduisent le temps d’attente d’une heure. Ils peuvent être obtenus en récompense de missions.

La vitalité échange. // Source : Numerama

On ne peut recharger avec des items que jusqu’à cinq points de vitalité échange. Pour aller jusqu’à huit points, il faudra patienter.

Quelles sont les cartes qu’on peut échanger ?

Les échanges sont très limités dans Pokémon TCG Pocket : l’éditeur veut absolument réduire les abus, notamment avec des joueurs qui multiplient les comptes. Comme avec les cartes Pokémon physiques, le jeu ne veut pas que vous vous fassiez arnaquer : on ne peut échanger des cartes que de rareté équivalente.

L’obtention de Jetons Échange dans le jeu // Source : Numerama

On ne peut pas non plus échanger les cartes Promo de Pokémon, qu’on obtient lors d’événements spéciaux (à l’issue de missions ou dans des Pioches Miracles spéciales). Alors que l’extension Choc Spatio-Temporel sort ce 30 janvier, les nouvelles cartes Pokémon (avec Dialga et Palkia) ne pourront pas être échangées dans un premier temps. Là encore, le jeu veut vous faire ouvrir des Boosters avant de réaliser des échanges. Cependant, les cartes des extensions Puissance Génétique et de L’Île Fabuleuse peuvent être échangées.e

Même au niveau de la rareté, on ne peut pas échanger n’importe quelles cartes :

Les cartes de rareté de un à quatre diamants (en forme de losange) ;

Les cartes à une étoile.

Exit donc certaines cartes EX et cartes dorées, qui sont souvent des cartes à deux ou trois étoiles.

Quelles sont les cartes qu’on peut transformer en Jetons Échange ?

Pour pouvoir échanger des cartes, il faut dépenser un certain nombre de Jetons Échange, en fonction de la rareté. Pour en obtenir, il faut en quelque sorte « décrafter » des cartes qu’on possède déjà. Pour ce faire :

Rendez-vous dans l’onglet « Collection » du jeu ;

Sélectionnez une carte que vous souhaitez supprimer ;

Cliquer sur « Obtenir des objets » ;

Sélectionnez les Jetons Échange.

Là encore, on ne peut pas transformer les cartes qu’on veut : seules les cartes à trois diamants ou plus peuvent être échangées. Voici le nombre de Jetons Échange qu’on obtient en fonction de la rareté :

Trois diamants : 25 Jetons ; Quatre diamants : 125 Jetons ; Une étoile : 100 Jetons ; Deux étoiles : 300 Jetons ; Trois étoiles : 300 Jetons ; Une couronne : 1500 Jetons.



Attention avant de transformer une carte : vérifier que vous l’avez en plusieurs exemplaires. Si vous transformez une carte que vous n’avez qu’en un unique exemplaire, elle disparaîtra de votre collection. Faites également attention à ce que cette carte ne soit pas utilisée dans un deck. Par exemple, si vous avez deux Pikachu que vous utilisez dans un deck, que vous n’en avez que deux et que vous en supprimez un, vous ne pourrez plus utiliser votre deck.

Comment activer les échanges sur son compte Pokémon TCG Pocket (et celui de son ami) ?

Il est possible que vous ne voyiez pas votre ami dans la liste des amis avec qui vous pouvez échanger des cartes. Pas de panique, c’est un paramètre mal réglé. Il existe un paramètre permettant de suspendre les propositions d’échange. Pour l’activer (ou le désactiver) :

Rendez-vous dans les options du jeu en cliquant sur le menu à trois traits en bas à droite de l’écran ;

Cliquez sur « Autres », puis sur « Paramètres » ;

Descendez jusqu’à la section « Échange » ;

Cochez ou décochez la case « Suspendre les propositions d’échange ».

Le paramètre à changer pour recevoir les propositions d’échange

Décocher cette case est indispensable pour recevoir des propositions d’échange.

