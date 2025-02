Lecture Zen Résumer l'article

La saison 3 des Anneaux de pouvoir a été confirmée, avec une sortie en streaming attendue pour 2026. La production a d’ores et déjà glissé quelques indices sur l’histoire pour la saison à venir. Les appendices de Tolkien en livrent d’autres.

C’est donc officiel. La saison 3 des Anneaux de pouvoir a été commandée et, vraisemblablement, la suite de la série du Seigneur des anneaux sortira en 2026, après un tournage cette année. En attendant, les spéculations vont aller bon train sur les prochaines péripéties que l’on verra à l’écran. D’autant plus que la série prend certaines libertés avec le récit de Tolkien.

De premiers éléments de réponse ont été donnés le 13 février par l’un des comptes officiels de la production sur X (ex-Twitter). Ainsi, la saison 3 de Rings of Power se déroulera « plusieurs années après les évènements » de la deuxième, et continuera de mettre en scène la guerre entre les Elfes et Sauron, qui aura encore gagné en intensité.

Toujours selon le descriptif officiel, le Seigneur des Ténèbres cherchera à forger l’Anneau Unique « qui lui donnera l’avantage nécessaire pour gagner la guerre et conquérir enfin toute la Terre du Milieu ». C’est en effet avec cet artefact qu’il pourra asservir les propriétaires des autres anneaux magiques, notamment les Hommes et les Nains.

Dans les écrits de Tolkien, il existe des appendices qui relatent les grandes dates qui ont précédé Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux. C’est d’ailleurs sur ces fragments d’histoire éparpillés que les showrunners J. D Payne et Patrick McKay se basent pour bâtir le récit des Anneaux de pouvoir — au prix de quelques ajustements.

On ignore à quel point les deux hommes vont être fidèles à ces appendices, mais ils permettent d’avoir une idée générale de ce qu’il devrait se passer.

Que va-t-il se passer dans la saison 3 des Anneaux de pouvoir ?

Ainsi, en tenant compte de la façon dont s’achève la saison 2, la saison 3 devrait sans doute mettre en avant la domination de Sauron sur une large partie de l’Eriador (dont la région elfique d’Eregion), et peut-être le repli de Sauron vers l’est de la Terre du Milieu — on peut imaginer jusqu’au Mordor, là où se trouve la Montagne du Destin.

Concernant la guerre évoquée par le synopsis, il faut noter que Tolkien a fait mention dans les appendices de l’arrivée d’une importante flotte de guerre venant de Númenor pour secourir la Terre du Milieu. Cette force est décrite comme assez puissante pour secourir le Lindon, une région limitrophe de l’Eriador. On évoque alors une « défaite de Sauron » ainsi qu’une « longue période de paix » — en tout cas, à l’ouest du continent.

Est-ce cette longue période de paix qui sera mise de côté par le saut dans la chronologie qu’évoque le synopsis ? Cela reste à voir. Peu après, en tout cas, il est dit que l’influence néfaste de Sauron continuera à se propager, cette fois sur Númenor. L’île fera d’ailleurs face à des changements politiques, des discordes et, enfin, une scission parmi la population.

Sauron, dans la série. // Source : Amazon Prime Video

Nombre de ces évènements s’étalent sur plusieurs centaines d’années dans les appendices, qui seront certainement comprimés à quelques (dizaines ?) d’années pour les besoins de la série. En la matière, la production a déjà dû chambouler les dates, même si plusieurs peuples de l’histoire bénéficient d’une espérance de vie exceptionnelle.

La saison 3 devrait développer les arcs de personnages clés, tels Galadriel et Durin, toujours en vie après la bataille d’Eregion et le grand final. Le mystérieux sorcier sombre (dark wizard) devrait aussi faire son retour. On devrait par ailleurs recroiser les hobbits et aussi Gandalf, maintenant que son identité a été révélée.

D’autres péripéties seront pour les saisons 4 et 5

D’autres évènements surviennent lors du Deuxième Âge, époque dans laquelle la série prend place, mais à des dates beaucoup plus lointaine. On devrait plutôt les voir pendant les saisons 4 et 5. On pense à l’attaque de Valinor par Númenor (ce qui signera sa perte), la fondation du Gondor ou bien la Dernière Alliance des Elfes et des Nains.

En revanche, il y a une possibilité de voir Sauron forger dès la saison 3 l’Anneau Unique, ce qui constituerait un tournant narratif important pour la série. On sait d’ailleurs que lors de cette période, les spectres de l’Anneau (Nazgûl) apparaissent, ce qui suggère que les neuf anneaux destinés aux Hommes auront été distribués.

Le développement de la série ne suit pas linéairement les appendices, aussi faut-il les considérer avec prudence. Par ailleurs, J. D Payne et Patrick McKay feront certainement aussi des ajouts pour les besoins de leur récit, comme on l’a déjà vu au cours des deux premières saisons. Rendez-vous en 2026 pour le constater.

