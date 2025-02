Lecture Zen Résumer l'article

Walton Goggins, acteur qui prête ses traits à la Goule dans la série Fallout, s’est exprimé sur la saison 2, actuellement en plein tournage. Selon lui, elle va faire encore mieux que la précédente.

C’est peu dire que la première saison de Fallout, diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video, a dépassé les attentes. Alors que le projet s’annonçait risqué, il a enchaîné les épisodes d’excellente facture, avec en prime de jolis clins d’œil pour les fans des jeux vidéo. Le succès, public comme critique, a très vite poussé les producteurs à officialiser une deuxième fournée, actuellement en tournage.

Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, les deux showrunners, souhaitent pondre la saison 2 le plus vite possible, même si la production a été chahutée par les incendies ravageurs survenus à Los Angeles. Depuis, quelqu’un d’autre s’est montré particulièrement excité par l’avenir de Fallout : il s’agit de l’acteur Walton Goggins, qui interprète la Goule.

La saison 2 de Fallout s’annonce bien plus extraordinaire

Interrogé par Deadline le 11 février, l’intéressé s’est prêté au jeu des confidences et du teasing sur la saison 2 de Fallout. Grand fan des premiers épisodes vidéoludiques, il ne s’attendait pas à ce que les scénaristes rivalisent d’ingéniosité pour faire encore mieux.

« Nous sommes en plein milieu du tournage, que nous avons démarré en novembre, et je peux vous dire que je pensais que la saison 1 était extraordinaire. À titre personnel, j’en étais ravi. Mais ce que les scénaristes et les artisans ont pondu comme histoire va tout déchirer. Ça va être quelque chose… Je suis pressé à l’idée que les gens la découvre. On travaille dur pour ça », a-t-il développé

La Goule, dans la série Fallout. // Source : Prime Video

Bien sûr, Walton Goggins, en tant que membre clé du casting, ne dirait pas autre chose pour titiller l’impatience des fans. Mais il sait aussi qu’il ne faut jamais trop en promettre si les attentes ne s’avèrent pas comblées, au risque de se prendre un retour de bâton. Dès lors, considérant ce qu’il avance, et du « risque » qu’il prend auprès des fans, on peut raisonnablement espérer une saison 2 de Fallout encore plus époustouflante.

Walton Goggins n’est pas le seul à faire du teasing. Leslie Uggams, interprète de Betty, avait confié avant le début du tournage que « Betty en a encore sous le coude » et que le public ferait bien de rester « à l’affût ». Quant à Ella Purnell, elle a mis toutes les chances de son côté en enchaînant les heures de jeu dans Fallout: New Vegas. On rappelle que tout ce beau monde a été rejoint par Macaulay Culkin, star de Maman, j’ai raté l’avion.

