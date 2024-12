Lecture Zen Résumer l'article

L’actrice Ella Purnell se prépare pour la saison 2 de Fallout. À cet effet, elle révèle être en train de jouer à l’épisode New Vegas pour mieux s’approprier le scénario.

Ella Purnell est une actrice à l’agenda bien rempli. Son année 2024 a été couronnée de succès entre l’adaptation — réussie — de Fallout et la formidable deuxième saison d’Arcane (dans laquelle elle prête sa voix). Elle a visiblement droit à un petit temps de repos à en croire cette publication Bluesky du 29 novembre 2024. Ou presque.

« On m’a dit de jouer à New Vegas. Comme j’adore me plonger dans les recherches et que cela pourrait être lié, ou non, à un certain travail, je pourrais, ou pas, être disponible prochainement », fait savoir l’actrice. New Vegas est le nom donné à un épisode de la saga Fallout, l’un des, sinon le plus apprécié par les fans. Compte tenu de là où devraient nous emmener les futurs épisodes de la série, c’est logique.

La publication de l’actrice sur Bluesky. // Source : Via Bluesky @realellapurnell.bsky.social‬

Ella Purnell joue à New Vegas pour se préparer pour la saison 2 de Fallout

On pourra dans tous les cas louer l’implication d’Ella Purnell, qui a vraiment envie de s’approprier l’univers et le scénario — riche — de Fallout: New Vegas avant le tournage de la série diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video (au passage, elle joue sur une console Xbox, ce qui constitue une bonne publicité pour Microsoft). Néanmoins, elle indique, dans un autre message du 1er décembre, que le temps risque de lui manquer pour tout voir.

Fallout: New Vegas. // Source : Bethesda

« Bien évidemment, le temps n’est pas de mon côté pour absorber tout ce matériau original. Je vais néanmoins me plonger dans le jeu jusqu’à être appelée dans le Wasteland », confie-t-elle. Ses différents propos ont suscité des réactions diverses et variées, certains fans lui donnant, par exemple, des conseils pour bien profiter de l’aventure (ou de mauvais conseils pour la troller). « La communauté Fallout exploserait si vous diffusiez votre partie », indique même un internaute, quand d’autres lui disent de ne pas passer à côté des DLC.

Au cas où vous l’ignoreriez, Fallout: New Vegas se situe quelques années avant la première saison selon la chronologie officielle — et il s’agit bien d’un épisode canon, malgré des accusations sur une possible incohérence. Ce n’est pas un hasard si Ella Purnell se doit d’y jouer : la saison 2 devrait aller à New Vegas, où d’autres dangers attendent les héros. Pour l’actrice, jouer au jeu en amont est donc la meilleure façon de s’y préparer. On imagine qu’elle n’est pas la seule membre du casting à se plier à l’exercice.

