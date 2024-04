Lecture Zen Résumer l'article

Certains fans des jeux vidéo Fallout ont accusé la série diffusée sur Amazon Prime Video de remettre en cause la place de l’opus New Vegas dans la saga. Bethesda a rappelé que tout était bien canon.

La série Fallout, qui met beaucoup de monde d’accord depuis sa diffusion en exclusivité sur Amazon Prime Video, partage le même univers que la saga de jeux vidéo du même nom. Les créateurs sont partis sur une histoire originale, qui se déroule plusieurs siècles après la catastrophe nucléaire servant de point de départ à tous les événements. Ils se sont permis quelques easter eggs savoureux, ainsi que des éclaircissements sur certains mystères.

Dans la chronologie officielle de Fallout, la série se situe après tous les jeux sortis jusqu’à maintenant. Cela sous-entend que les scénaristes doivent respecter tout ce qui s’est passé dans les différentes productions vidéoludiques sorties depuis 1997. À ce sujet, un point chiffonne certains fans. À cause d’une frise vue dans un épisode, la série réécrirait l’histoire de Fallout: New Vegas (qui n’a pas été développé par Bethesda). Ce n’est pas le cas, a fait savoir Todd Howard, ponte de Bethesda, dans un entretien publié sur IGN le 17 avril.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Fallout.

New Vegas isn't canon, thanks to the show. — Scott0148 (@TRScott0148) April 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.



Il n’y a aucun souci de cohérence avec les jeux vidéo dans la série Fallout

Dans l’épisode 6 de Fallout, quand Lucy visite l’abri numéro 4, on découvre des événements reliés à des dates, inscrits sur un tableau à la craie. On lit ainsi que la colonie Sables Ombragés (Shady Sands), territoire d’une puissante faction (la République de Nouvelle Californie, ou RNC), a connu sa chute en 2277. C’est là où une incohérence naît aux yeux de certains, qui estiment que la chute de Sables Ombragés correspond à la bombe qui l’a détruite. Une tragédie survenue après Fallout: New Vegas, soit aux alentours de 2282, selon cette page Wiki bien documentée. Cette confusion sur les dates laisse à penser que ce qui se passe dans Fallout: New Vegas, où la RNC tient un rôle central, est totalement occulté par la série.

Fallout: New Vegas // Source : Bethesda

En réalité, il ne faut surtout pas attribuer l’année 2277 au moment où la bombe sur Sables Ombragés est lancée. Même si le tableau aperçu dans la série Fallout n’est pas d’une clarté irréprochable, on peut voir que 2277 correspond à la chute de la colonie, un événement qui sera suivi de sa destruction par une bombe (le sens indiqué par la flèche, qui pointe vers un immense nuage). Les scénaristes n’ont juste pas pris la peine de bien expliquer cette chronologie (ou de mettre une année sous le nuage), oubliant certainement que les fans les plus observateurs sont capables de repérer cette possible erreur, sinon confusion.

Todd Howard a tenu à mettre les points sur les i, confirmant que la bombe qui a détruit les Sables Ombragés a bien été lâchée après les événements du jeu Fallout: New Vegas. Ce qui est montré dans la série ne remet donc rien en cause et toutes les œuvres principales de Fallout sont canons, qu’elles soient vidéoludiques ou télévisuelles.

