Selon le média Deadline, la saga Skywalker, supposée être terminée avec l’épisode 9 des films Star Wars, pourrait reprendre avec une nouvelle trilogie.

On croyait ne plus jamais entendre parler des Skywalker dans Star Wars, depuis la diffusion du film numéro 9 — intitulé Rise of Skywalker. Mais la plus connue des familles de cet univers pourrait en réalité revenir par la grande porte. C’est en tout cas ce qu’affirme Deadline dans un article publié le 7 novembre 2024, dans lequel on apprend que Disney aurait confié à Simon Kinberg le soin de développer une nouvelle trilogie.

« J’ai cru comprendre que ce seraient les épisodes 10 à 12 de la saga Skywalker qui a débuté avec le premier film de George Lucas, en 1977 », indique le journaliste Mike Fleming Jr.. D’autres sources font quant à elles savoir qu’il s’agirait plutôt d’un projet 100 % neuf, qui viendrait s’ajouter aux autres films actuellement en préparation (comme celui centré sur Rey). Ce qui apparaît tout à la fois plus plausible et plus raisonnable.

Luke Skywalker dans Star Wars. // Source : Lucasfilms

A-t-on vraiment envie de revoir les Skywalker dans Star Wars ?

Certains fans risquent de bondir au plafond en voyant cette option prendre forme, même si Disney et Lucasfilm n’ont rien confirmé du tout. Repartir sur les Skywalker paraît étrange quand on connaît les destins funestes de Luke, Leia et Kylo Ren dans la dernière trilogie. A priori, il ne reste aucun membre Skywalker connu à la fin du neuvième film canonique, mais on sait la capacité des scénaristes à inventer des tours de passe-passe pour ressusciter des personnages importants — ou nous inventer des descendants cachés (un fils ou une fille pour Kylo Ren ?).

Une nouvelle trilogie sur les Skywalker serait aussi étrange par rapport au projet centré sur Rey — qui est la tête d’affiche des épisodes 7, 8 et 9. Elle est censée former un nouvel Ordre Jedi dans sa propre histoire, qui cohabiterait alors avec une autre trilogie ? À moins, bien sûr, que Simon Kinberg opte pour un immense bond dans le futur. Ou, espérons-le, parte en réalité sur tout autre chose.

En tout cas, Simon Kinberg a le C.V. pour assumer une franchise comme Star Wars, même si, en tant que scénariste, tout n’a pas été un succès. On lui doit notamment de piètres blockbusters comme X-Men : L’Affrontement final, le reboot Les Quatre Fantastiques (celui de 2015) ou encore X-Men: Dark Phoenix. Il est plus à l’aise dans un costume de producteur, avec par exemple la trilogie Deadpool ou le spin-off Logan. Notons qu’il a déjà travaillé sur Star Wars, avec la co-création de la série Star Wars Rebels ou en tant que consultant sur The Force Awakens, aux côtés de J.J. Abrams.

