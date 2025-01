Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine, les abonnements à Netflix augmentent de quelques dollars, au moment où la plateforme connaît une hausse de ses abonnés.

Les prix avaient déjà augmenté plusieurs fois. Cette annonce n’est donc pas si surprenante. Le service de streaming Netflix a annoncé une augmentation de ses tarifs sur le sol des États-Unis, comme le rapporte Variety le 21 janvier 2025.

Cette augmentation représente un à deux dollars de plus pour chaque type d’abonnement à la plateforme :

Netflix avec pubs : $6.99 → $7.99

Standard : $15.49 → $17.99

Premium : $22.99 → $24.99

La nouvelle augmentation tarifaire intervient alors que Netflix annonce aussi une montée en flèche globale du nombre de membres ayant souscrit à la formule avec publicités — une hausse de 30 %.

« Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons occasionnellement à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour continuer à améliorer Netflix », a précisé le géant du SVOD dans sa lettre aux investisseurs diffusée en ce début 2025. Les prix sont ajustés aussi au Canada, au Portugal et en Argentine.

Les tarifs Netflix, en France, en 2025

Les tarifs d’un service de streaming sont relativement alignés partout dans le monde, mais les prix ne sont pas pour autant exactement les mêmes dans tous les pays. Il en va de même des augmentations. En l’occurrence, la hausse des tarifs début 2025 ne concerne pas la France, qui n’a pas été mentionnée pour l’instant, ce qui signifie que le pays est épargné durant les prochains mois (comme toute entreprise, Netflix fonctionne par des exercices comptables).

La France est pour l'instant épargnée, en ce début 2025, d'une nouvelle augmentation des tarifs. Pour combien de temps ?

En revanche, cette augmentation est un signal à moyen terme : les prix en France connaîtront probablement une légère hausse fin 2025 ou début 2026. Ce n’est pas une certitude à ce stade, mais il faut s’y attendre, compte tenu de la stratégie de la plateforme. Cela étant, toutes les formules ne sont pas forcément impactées par ces hausses tarifaires.

La dernière modification des tarifs, en France, remontait à l’automne 2024, sans que les offres Standard et Standard avec pubs soient touchées. L’abonnement Premium passait quant à lui de 17,99 € à 19,99 € par mois, tandis que « Essentiel » passait de 8,99 € à 10,99 €. Avec un retournement de situation en septembre 2024 : l’abonnement Essentiel était finalement supprimé, purement et simplement, en septembre dernier.

