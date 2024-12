Lecture Zen Résumer l'article

C’est la grosse cote de la cérémonie des The Game Awards 2024 : il se murmure que Gabe Newell pourrait monter sur scène pour dévoiler Half-Life 3, 20 ans après la sortie du deuxième opus.

« Il y a au moins deux annonces qui vous feront réagir en disant ‘Putain de merde, je n’arrive pas à croire que c’est là’ ». Le journaliste Jason Schreier, qui travaille pour Bloomberg, ne pouvait pas faire une meilleure publicité de la cérémonie des The Game Awards, diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec cette phrase prononcée dans le podcast Kinda Funny Games, il a mis le feu aux poudres.

D’après Jason Schreier, il y aura deux « breaking news » susceptibles d’ébahir le monde entier, voire, comme le veut la formule, de « casser Internet ». Depuis, les paris sont ouverts et un candidat en particulier est en train de voir sa cote monter en flèche : Half-Life 3. Ce serait miraculeux, avec une officialisation 20 ans après Half-Life 2.

Cela pourrait être le grand jour pour Half-Life 3

Ex-employé d’Apple, Nima Zeighami a lâché une bombe le 11 décembre : « La rumeur que j’entends, et je ne suis pas en train de plaisanter, est que Gabe [Newell] sera là [à la cérémonie des The Game Awards] pour annoncer Half-Life 3. Personnellement, je n’y crois pas. Mais c’est peut-être ce dont Jason parle. »

Le pire dans cette histoire ? Elle a du sens. Personne ne s’attendrait à voir un serpent de mer comme Half-Life 3 pointer le bout de son nez à l’occasion d’une cérémonie très suivie, et ultime rendez-vous de l’année pour les fans de jeux vidéo.

Deux éléments appuient cette éventualité. Half-Life 2 vient tout juste de fêter son vingtième anniversaire, et il y a eu un engouement certain autour des festivités prévues par Valve (un documentaire riche en anecdotes croustillantes et une mise à jour qui a relancé le trafic).

Half-Life: Alyx, projet le plus récent de la saga. // Source : Valve

En prime, et c’est encore un anniversaire, la cérémonie des The Game Awards souffle cette année sa dixième bougie. Un cap qui se fête avec des annonces qui doivent marquer les esprits. Ainsi, tout le monde se souviendrait que l’inespéré Half-Life 3 a été annoncé lors de l’édition 2024 des The Game Awards, après tant d’années à jouer avec les nerfs et la patience des fans. On n’oubliera pas non plus cette fuite récente, corroborée par un expert de la saga, comme autre indice.

Voir Half-Life 3 aurait en tout cas un impact bien plus fort qu’un teaser du prochain jeu de Naughty Dog — puisque ce dernier est un projet attendu. Ce serait un événement comparable à la révélation de la date de sortie de GTA 6, à la présentation de la Nintendo Switch 2 ou à la matérialisation d’un fantasme vieux de plusieurs années. Gare toutefois aux mirages : Half-Life 3 étant une suite désirée par le plus grand monde, et attendue depuis si longtemps, les aficionados ont tendance à la voir partout, alors qu’on ne l’attend plus.

