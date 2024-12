Lecture Zen Résumer l'article

Games Workshop a annoncé une bonne nouvelle pour les fans de l’univers Warhammer 40,000. Le projet d’adaptation porté par Henry Cavill sera bien diffusé par Amazon. La longue période de négociations est terminée.

Il y avait l’ombre d’un doute. Il est désormais levé. Dans un communiqué publié le 10 décembre, Games Workshop a entériné un partenariat avec Amazon Prime pour amener l’univers Warhammer 40,000 sur le petit écran. L’entreprise évoque « plusieurs histoires », signifiant que de multiples contenus pourraient être proposés.

Cette bonne nouvelle, pour les fans de cet univers de SF connu pour sa violence extrême, n’était pas garantie, dans le sens où Games Workshop et Amazon étaient en négociations depuis plusieurs mois. Les deux entreprises avaient jusqu’à décembre pour dessiner une ligne créative crédible — le timing serré est donc parfaitement respecté. Le projet, ambitieux, est toujours porté par Henry Cavill, qui sera producteur et incarnera aussi un personnage à l’identité inconnue.

Warhammer 40,000 // Source : Games Workshop

Henry Cavill joyeux à l’idée de porter Warhammer à l’écran

Sur son compte Instagram, Henry Cavill n’a pas masqué sa joie. Adapter Warhammer 40,000 est le projet de sa vie et ce jalon crucial est le démarrage de sa concrétisation. Il révèle : « Pour célébrer l’arrivée de bonnes nouvelles sur Warhammer, j’ai décidé de me rendre à la toute première boutique où j’ai acheté des figurines il y a 30 ans… Little Shop, sur mon île natale de Jersey. Mon équipe et moi, aux côtés des esprits brillants de Games Workshop, avons réfléchi à beaucoup de concepts, évoquant diverses approches pour l’univers magnifique et énorme de Warhammer. Ensemble, nous avons épluché les portraits de nombreux personnages, des histoires anciennes et certains vieux livres. Nos efforts combinés nous ont conduit à un départ fantastique pour notre Univers, qui a reçu le feu vert de la part de Games Workshop et d’Amazon. »

Henry Cavill n’en dira pas plus au sujet des contours de ce projet immense, qui se fera sur plusieurs années, et dont on n’est près de voir ne serait-ce que l’ombre d’un teaser. L’ensemble des parties impliquées compte prendre le temps qu’il faut pour aboutir à des adaptations fidèles et réussies. Warhammer 40,000 étant un univers casse-gueule, l’idée n’est pas de proposer des séries et films kitsch, avec des récits risibles qui ne seraient là que pour justifier du fan service. L’objectif est de faire les choses bien, et cela prendra du temps.

Games Workshop évoque l’existence du « Project One », vraisemblablement la série — ou le film ? — qui donnera le coup d’envoi, avec des termes qui invitent à la patience. « Dès que nous en saurons plus, nous vous le partagerons », fait savoir l’entreprise, qui travaille sur plusieurs scripts. En tout cas, Amazon est un bon partenaire, en témoignent les adaptations réussies de son catalogue Prime Video (The Boys, Fallout, Le Seigneur des anneaux…).

On rappelle que la licence Warhammer 40,000 se porte très, très, bien, comme le prouve le succès du jeu vidéo Warhammer 40,000: Space Marine 2, dont Henry Cavill est très fan. Le jeu de tir, paru cette année, a franchi la barre des 5 millions de joueuses et de joueurs.

