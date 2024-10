Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ont fait une mise en garde pour lutter contre la toxicité pendant les parties. Et ils citent Henry Cavill pour convaincre les joueuses et les joueurs.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est assurément l’un des jeux de cette rentrée 2024. Il s’agit d’une brillante adaptation, avec un gameplay viscéral et un contenu à la hauteur. Il offre notamment l’opportunité de s’affronter en ligne, dans l’armure d’un soldat surpuissant. Malheureusement, le mode multijoueur n’échappe pas à certains comportements malavisés, ce qui n’a pas manqué de faire réagir le studio de développement.

Dans un communiqué publié dans les forums le 2 octobre, Saber Interactive a fait un petit point sur les mises à jour à venir pour Warhammer 40,000: Space Marine 2. Il y a naturellement des améliorations à attendre pour le jeu, entre autres bugs corrigés. L’entreprise a surtout profité de cette prise de parole pour faire un point sur la toxicité qui peut émaner de certains membres de la communauté. Et pour convaincre les personnes concernées, Saber Interactive s’est trouvé un allié de poids : Henry Cavill.

« Nous, vous ne voulez pas insulter Henry Cavill »

Saber Interactive fait par exemple référence aux insultes que certains peuvent proférer pendant un match — un comportement déplorable qui n’est, hélas, pas exclusive à Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le studio fait savoir : « Il a été rapporté que certains joueurs montrent des comportements ou partagent des commentaires offensants pendant les parties. Nous ne tolérons pas cela et nous allons prendre des mesures pour les empêcher. »

Avant d’ajouter : « Tout d’abord, nous vous demandons d’être respectueux, matures et polis avec vos camarades Space Marines. Vous ne pouvez pas deviner quel est leur âge, comment s’est passé leur journée, combien ils sont sensibles… d’une manière générale, vous ne savez pas qui sont vos frères et sœurs de bataille… et vous ne voulez vraiment pas insulter Henry Cavill. Nous, vous ne le voulez pas… »

Saber Interactive ne cite pas Henry Cavill au hasard. L’acteur, qui a notamment incarné Superman et le héros de The Witcher, a récemment partagé ses impressions sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, vantant ses qualités et indiquant qu’il adore le PvP (parties compétitives). Comme tout le monde adore Henry Cavill, le développeur a raison de s’en servir comme d’un ambassadeur, doublé d’un argument pour dissuader les personnes malavisées de chahuter la communauté. Effectivement, personne n’a envie d’insulter Henry Cavill, qui, rappelons, est un grand fan de Warhammer et travaille sur une adaptation ambitieuse avec Amazon.

