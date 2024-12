Lecture Zen Résumer l'article

NetEase Games sort, ce vendredi 6 décembre, un jeu vidéo intitulé Marvel Rivals. Il s’agit d’un « hero shooter » permettant d’incarner un super-héros comme Iron Man, Spider-Man ou Thor dans des affrontements endiablés.

L’année 2024 n’est pas encore tout à fait terminée et si vous pensiez être tranquille avec votre liste de jeux vidéo à finir, NetEase Games a décidé de bouleverser vos plans. Ce vendredi 6 décembre, le géant du net chinois lance Marvel Rivals, et le succès est déjà ébouriffant.

Disponible depuis seulement quelques heures, Marvel Rivals a déjà attiré plus de 400 000 joueuses et joueurs en même temps rien que sur Steam. Un succès immédiat qui s’explique notamment par l’aura des super-héros que l’on peut jouer et, aussi, de son statut de jeu vidéo free-to-play (jouable gratuitement).

Mais, c’est quoi, au juste Marvel Rivals ?

Marvel Rivals est un hero shooter // Source : NetEase Games

Marvel Rivals est un hero shooter sous licence

Un « hero shooter »

Marvel Rivals appartient au genre du « hero shooter », popularisé en 2016 par Overwatch et dans lequel on trouve aussi des titres comme Valorant. Le principe est le suivant : on choisit un personnages avec des compétences uniques et on rejoint une escouade pour en combattre une autre. Dans Marvel Rivals, on construit deux équipes de six participants, comme la première formule d’Overwatch.

Marvel Rivals se distingue bien évidemment des autres par les licences qu’il utilise, permettant aux fans d’incarner des super-héros populaires et de vivre des batailles épiques, avec un rythme effréné. Le gameplay encourage les synergies entre les personnages (Rocket pourra grimper sur l’épaule de Groot, par exemple), et les environnements évoluent en fonction des destructions provoquées.

Rocket et Groot = synergie évidente // Source : NetEase Games

À son lancement, Marvel Rivals propose trois modes de jeu principaux : Domination, Escorte et Convergence. Dans une partie Domination, les deux équipes s’affrontent pour contrôler une zone commune. Dans une partie Escorte, une équipe doit amener un véhicule à une destination, tandis que l’autre doit l’en empêcher. Une partie Convergence associe les deux : l’équipe attaquante doit d’abord sécuriser un lieu avant d’escorter le véhicule.

Qui peut-on jouer dans Marvel Rivals ?

La grande force de Marvel Rivals est assurément son casting, sachant qu’il y a des super-héros comme des super-méchants.

Voici le casting au lancement :

Adam Warlock

Black Panther

Black Widow

Captain America

Cloak and Dagger

Doctor Strange

Groot

Hawkeye

Hela

Hulk

Iron Fist

Iron Man

Jeff

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Moon Knight

Namor

Peni Parker

Psylocke

Rocket

Scarlet Witch

Spider-Man

Squirrel Girl

Star-Lord

Storm

The Punisher

Thor

Venom

Winter Soldier

Wolverine

Chaque personnage appartient à une classe, qui régit son rôle dans une équipe (soutien, dégâts…). Ainsi Adam Warlock est considéré comme un stratège, quand Iron Man est un duelliste. Sur son site officiel, Marvel Rivals présente des associations puissantes.

Des associations suggérées par les développeurs // Source : NetEase

Contenu à venir

Gratuit mais proposant des microtransactions (pour acheter des costumes, par exemple) et un Battle Pass, Marvel Rivals est un jeu-service. Cela signifie qu’il va évoluer avec le temps, notamment grâce à un système de saisons. NetEase explique que « chaque saison apportera son lot de nouveaux super-héros sur le champ de bataille, ainsi que des cartes diverses et variées. »

Une fuite a déjà vendu la mèche pour les futurs personnages qui seront intégrés : Emma Frost, Jean Grey/Phoenix, Blade, Ultron, Human Torch, Mr. Fantastic, Invisible Woman et The Thing.

Marvel Rivals // Source : NetEase Games

Où puis-je jouer à Marvel Rivals ?

Marvel Rivals est disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Il est compatible avec la fonctionnalité cross-play, signifiant que tout le monde peut jouer ensemble (mais uniquement pour des parties non classées).

