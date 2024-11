Lecture Zen Résumer l'article

C’est à n’y rien comprendre : Jaguar change de logo, d’identité visuelle et même de slogan. Le nouveau ? « Copy nothing. » Sauf que Nothing est aussi le nom d’une marque de téléphones bien taquine, qui s’est empressée de… copier le logo de Jaguar.

Le constructeur automobile Jaguar a pris une décision importante : passer entièrement à l’électrique en 2026. Un changement historique, qui va avec un renouveau de la marque : elle change d’identité. Son nouveau slogan : « Copy Nothing », ou « ne rien copier ». La marque de téléphones portables Nothing en a profité pour se moquer du nouveau logo de Jaguar, en le copiant.

Jaguar entre dans une nouvelle ère, mais tout le monde se moque de son logo

Ce 19 novembre 2024, Jaguar a vécu une transformation physique. Pas de musculation au programme, mais un changement d’identité graphique qui va de pair avec un changement de stratégie. Le tout électrique, ce sera dès 2026 pour le constructeur britannique. Avec cela, un nouveau logo plus moderne, qui supprime le jaguar (ndlr : ¯\_(ツ)_/¯) et adopte une typographie très ronde et sobre.

La nouvelle typographie de Jaguar. // Source : Jaguar

Un logo très simple, qui a probablement coûté très cher à la marque auprès d’une agence spécialisée. Face à la sobriété de la nouvelle identité, il n’en a pas fallu davantage pour que les critiques et moqueries aillent bon train, surtout sur X.

Nothing en remet une couche sur tous ses réseaux sociaux

C’est là que Nothing entre dans la danse. Avec son slogan « Copy Nothing », c’est comme si Jaguar invitait tout le monde à « copier Nothing », à savoir le fabricant de téléphones portables. Ce dernier s’est alors amusé à changer son logo en copiant celui de Jaguar sur X seulement, où Nothing est particulièrement actif.

Nothing copie Jaguar et se moque de son nouveau logo. // Source : Nothing via X

Une autre publication compare son « ancien logo » (qui est toujours son logo officiel) et son prétendu « nouveau logo » inspiré de Jaguar, avec la mention « qui a fait ça ? ». Sous-entendu, la nouvelle identité est médiocre.

