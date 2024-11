Lecture Zen Résumer l'article

Steam lance une nouvelle version de sa console portable, le Steam Deck, pour celles et ceux qui préféreraient le blanc. Cette édition limitée sera disponible en France dès le 19 novembre.

Quand Valve a lancé le Steam Deck OLED quelques mois auparavant, il avait proposé une édition limitée avec un coloris translucide. Cette déclinaison, indisponible aujourd’hui, était néanmoins réservée aux marchés nord-américains. À l’époque, l’entreprise avait indiqué que d’autres Steam Deck exclusifs pourraient être proposés à l’avenir. Ce sera prochainement le cas avec une version blanche, annonce Valve dans un communiqué publié le 12 novembre.

Cette fois, il y a quand même une bonne nouvelle : il s’agira d’un lancement mondial, signifiant que la France sera concernée par ce Steam Deck OLED blanc. « Ce modèle est disponible dans la limite des stocks attribués proportionnellement à chaque région du monde », précise Valve, ce qui veut dire que les personnes intéressées feraient mieux de se ruer sur un exemplaire dès la mise en vente, prévue pour le 10 novembre à minuit, heure française.

Steam Deck OLED blanc // Source : Valve

Quelles sont les caractéristiques du Steam Deck OLED blanc ?

Attention, le Steam Deck OLED blanc embarque exactement la même fiche technique que le Steam Deck OLED noir. « La seule différence est le coloris blanc et gris [pour les boutons]. Il est aussi livré avec un étui blanc exclusif et un tissu microfibre de la même couleur », décrit Valve.

En l’occurrence :

Un écran OLED de 7,4 pouces (800p, 90 Hz) ;

Une puce AMD gravée en 6 nm (CPU Zen 2, GPU RDNA 2 de 1,6 Tflops FP32) ;

Un SSD d’1 To ;

Une batterie de 50 Wh (autonomie comprise entre 3 et 12 heures) ;

Wifi 6E.

Le stockage élevé signifie que ce Steam Deck OLED sera cher, très cher même puisqu’il faudra s’acquitter de la somme de 719 € — contre 679 € pour le modèle noir. Les quantités limitées, renvoyant à une notion de rareté, expliquent ce tarif à la hausse, comparable à la concurrence (l’Asus Rog Ally, par exemple).

À noter que Valve a trouvé un moyen de lutter contre le scalping, méthode utilisée par certains individus qui consiste à acheter une grande quantité de produits dont l’offre est réduite, afin de les revendre plus cher en profitant de la demande. On peut lire dans le communiqué : « Pour donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de se procurer le modèle Steam Deck OLED blanc en édition limitée, les achats sont limités à un exemplaire par compte. Seuls les comptes en règle et ayant effectué un achat avant novembre 2024 pourront passer commande. »

Steam Deck OLED blanc // Source : Valve

Cité par Eurogamer, Valve ajoute : « Nous sommes curieux de découvrir la réception de ce modèle, et nous nous en servirons pour prendre des décisions sur le lancement de nouvelles couleurs à l’avenir. » Si les stocks s’écoulent vite, d’autres finitions de Steam Deck pourraient donc être commercialisées.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+