Riot Games a laissé une liberté totale aux scénaristes d’Arcane. Ils pouvaient tuer n’importe quel personnage issu du jeu vidéo League of Legends.

Il est indéniable que la saison 2 d’Arcane est l’une des plus belles réussites de cette année 2024. Le public a répondu présent et les critiques n’ont pas tari d’éloges en ce qui concerne les derniers épisodes de cette adaptation tirée de l’univers League of Legends. Un tel succès n’est pas le fruit du hasard et il peut par exemple s’expliquer par la liberté totale accordée par Riot Games.

C’est ce que confie la scénariste Amanda Overton dans les colonnes de GamesRadar+ le 2 décembre. Elle explique que l’entreprise a laissé carte blanche sur le destin des personnages. Les créateurs d’Arcane avaient donc tout le loisir de tuer untel ou untel, sans aucune restriction, et qu’importe son statut aux yeux des fans du jeu vidéo. En procédant ainsi, Riot Games a privilégié l’élaboration d’une bonne histoire, d’ailleurs précipitée aux yeux de certains, sans aucune concession.

Vi et Jinx dans Arcane // Source : Netflix

Personne n’était à l’abri dans Arcane

« Riot approuvait toutes les histoires que nous voulions raconter pour chaque personnage. On se demandait alors, ‘Peut-on tuer Jayce ou Viktor ?’. La réponse était oui. Il n’y avait aucune limite sur ce que nous pouvions faire pour écrire une bonne intrigue, ce qui, à mon sens, était le meilleur choix à faire car nous adaptions un jeu vidéo pour la télévision et il fallait s’assurer d’être libres pour obtenir la meilleure version possible », confie Amanda Overton.

Autrement dit, si un personnage, même clé dans l’univers de League of Legends, devait mourir pour épaissir les enjeux et/ou accentuer la dramaturgie, alors il n’y avait aucun obstacle du côté de Riot Games. Amanda Overton touche un gros point en rappelant qu’Arcane est tiré d’un jeu vidéo, où la notion de mort permanente n’existe pas vraiment (les héroïnes et héros ne disparaissent jamais totalement, et reviennent à chaque partie). Opter pour un casting invulnérable n’aurait dès lors aucun sens, surtout pour le grand public. À ce sujet, tuer Jinx apporte énormément de poids aux émotions que procure Arcane, et ce choix scénaristique n’empêchera pas les joueuses et les joueurs de l’incarner dans leurs futures sessions de League of Legends.

Amanda Overton poursuit : « Ce soutien de la part de Riot nous a permis de bâtir des personnages torturés, intéressants, sombres, vulnérables, avec des destins qu’il fallait décider pour satisfaire les besoins de la série, sans nous soucier de l’impact sur un autre média. » Au-delà des questions de vie ou de mort, il y a aussi des développements qui offrent à Arcane la possibilité d’offrir un tout autre regard sur League of Legends. On pense à l’idylle entre Vi et Caitlyn.

