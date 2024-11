Lecture Zen Résumer l'article

Le showrunner d’Arcane s’est exprimé sur les rares critiques essuyées par la série à succès, diffusée sur Netflix. En ligne de mire : une fin qui serait un peu trop précipitée aux yeux de certains.

Il va sans dire qu’Arcane, dont la saison 2 vient de se terminer, est un plébiscite immense. Sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, la série affiche un score de 100 %, mais comme l’unanimité absolue n’existe pas, il y a quand même quelques critiques visibles çà et là. Des spectatrices et spectateurs estiment par exemple que les derniers épisodes seraient un peu trop précipités — c’est le cas pour certains membres de la rédaction, sans réelle incidence sur l’appréciation de la série dans son ensemble.

Christian Linke, showrunner d’Arcane, s’est exprimé sur les rares retours négatifs essuyés par la série diffusée sur Netflix. Dans une interview publiée le 26 novembre sur GamesRadar+, il indique : « La saison 1 avait un certain rythme… La saison 2 est différente sur ce point. Je respecte les personnes qui émettent cet avis. La majorité semble ravie, mais certains pensent que c’est trop précipité. » Il s’agit bien évidemment d’un choix totalement assumé des créateurs.

Jayce, avant sa transformation spectaculaire // Source : Netflix

La fin d’Arcane est-elle trop précipitée ?

Christian Linke poursuit son argumentaire : « Notre approche de la saison 2 a été différente sur la manière de structurer les épisodes, car nous voulions, en tant que créateurs, faire ces paris. Il semblerait que cela fonctionne pour beaucoup de personnes. Mais il y a une frange qui aurait voulu voir une continuité avec la saison 1 et, en ce sens, est déçue. Je ne suis pas content qu’elle ressente ça, mais je le respecte. »

L’internaute T_025 fait partie des déçus et, sur Reddit, a fait savoir : « Une histoire précipitée n’a pas seulement un impact sur les événements importants, qui n’ont pas le temps de s’installer, mais aussi sur le nombre de scènes moins importantes qui transforment une bonne série en un chef-d’œuvre. » Il donne l’exemple de la séquence entre Viktor et Singed dans la saison 1 d’Arcane, le genre de séquence qui ne pourrait pas s’inscrire dans le rythme effréné de la saison 2 en raison de la limite de temps à respecter, couplée à la volonté de faire rentrer un maximum de choses.

« Il n’y a juste pas la place pour ces scènes lentes et belles qui équilibrent tout, ou des personnages secondaires avec une vraie profondeur », regrette-t-il. À ce sujet, Christian Linke souligne : « D’un côté, il y a ceux qui trouvent que c’est trop. De l’autre, ceux qui disent que ce n’est pas assez et que nous avons fait de notre mieux… C’est complexe. Mais nous estimons proposer le bon dosage dans la narration. »

Il convient de rappeler que Netflix, Riot Games et Fortiche Production ont fait le choix de ne pas étendre Arcane sur davantage de saisons, alors que le succès immense aurait pu les pousser dans cette direction. À la place, on aura d’autres adaptations de l’univers immense du jeu vidéo League of Legends.

Pour aller plus loin Arcane : 10 détails géniaux que vous avez raté dans la fin de la série

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+