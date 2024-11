Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Blizzard a annoncé avoir pris des dispositions plus dures contre les joueurs et joueuses qui désertent un peu trop les donjons de World of Warcraft à haut niveau (Mythique+). Cela inclut des suspensions de temps de jeu.

Les joueurs et les joueuses qui arpentent les donjons de haut niveau dans World of Warcraft connaissent bien ce fléau : de temps en temps, et sans crier gare, des membres du groupe quittent l’instance en pleine progression. Il est alors très difficile, voire impossible, de progresser dans l’aventure avec un allié en moins, ce qui entraine l’échec de la partie.

Ces déserteurs étaient déjà insupportables dans les niveaux de difficulté habituels (normal et héroïque). Mais c’est encore pire en Mythique+, le plus haut degré de challenge que WoW a à offrir en matière de donjon. En effet, ce mode de jeu exige une équipe pleinement investie. En infériorité numérique, c’est injouable à très haut niveau.

Trop de désertion ? Votre compte risque d’être suspendu

Dans un message paru le 27 novembre, Blizzard a annoncé une politique durcie à l’égard des lâcheurs qui font régulièrement faux bond aux autres. Sur les forums officiels du studio, il est expliqué que les joueurs et joueuses qui ont pour habitude de fuir peuvent s’exposer à des suspensions pures et simples. Et cela a déjà commencé.

« Nous avons suspendu des joueurs qui ont intentionnellement quitté des groupes Mythic+ à de nombreuses reprises […]. Le type de comportement que nous avons sanctionné était soit sans égard pour l’expérience des autres joueurs, soit, dans certains cas, avec l’intention délibérée de nuire à l’expérience d’autrui », est-il expliqué.

Un exemple de sortie dans un donjon mythique (ici lors d’une compétition esport). // Source : Blizzard

L’abandon en pleine partie est d’autant plus critique lorsqu’il touche un rôle central comme le tank — chargé d’encaisser les dégâts — ou le soigneur. Deux postes dont on ne peut pas se passer. Si c’est en revanche un DPS — qui génère des dégâts — qui s’en va, les deux autres peuvent compenser. À supposer que le groupe n’explose pas juste après.

Blizzard précise que cette politique vise les fauteurs de trouble qui quittent trop souvent les donjons Mythique+. Le studio sait pertinemment qu’il y a des cas où des départs sont pénibles, mais ne traduisent pas une volonté de nuire : perte de connexion Internet empêchant de revenir dans l’aventure, par exemple, ou décision collégiale de lâcher l’affaire.

Le problème des lâcheurs dans les donjons est sans doute aussi vieux que WoW lui-même. Blizzard a régulièrement pris des mesures pour atténuer le phénomène, avec un succès variable. À l’avenir, toutefois, l’entreprise fait savoir qu’elle est disposée à prendre « des sanctions de plus en plus lourdes » contre les récidivistes. À bon entendeur.

