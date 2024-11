Lecture Zen Résumer l'article

Après la série italienne captivante Adorazione, voici d’autres productions venant des quatre coins du monde, entre des enquêtes policières et des thématiques politiques ou profondes.

La série italienne Adorazione est rapidement montée tout en haut du classement des séries Netflix. Et pour cause, la disparition d’Elena a de quoi captiver, en plus de nous emmener sur les bords de mer de l’Italie centrale. Mais il n’y a que 6 petits épisodes. Alors, que regarder après cette série ado italienne et policière ? Dans ce guide, on vous emmène ainsi en Angleterre, en Afrique du Sud, en Jordanie et en Italie.

Meurtre mode d’emploi

Vous aviez adoré Emma Myers dans Mercredi ? Ce sera aussi le cas dans Meurtre mode d’emploi. Cette série britannique raconte l’enquête menée par une ado de 17 ans, bien décidée à élucider un meurtre qui s’est déroulé dans le passé de sa petite ville anglaise. Sous ses airs classiques, cette série Netflix dispose d’une esthétique intéressante (une photographie superbe, notamment), d’un rythme original en dents de scie (ce n’est pas effréné et ça fait du bien !), sans compter que l’intrigue n’est pas cousue de fils rouges. En plus, il y aura très bientôt une saison 2.

Blood & Water

La grande sœur de Puleng a disparu quand elles étaient petites. Elle ne sait pas vraiment à quoi elle pourrait bien ressembler aujourd’hui, alors qu’elle est désormais ado. Pourtant, à cette soirée, au Cap, elle en est persuadée : cette fille nommée Fikile est sa sœur. Puleng décide alors de rejoindre son lycée pour enquêter sur elle. Blood and Water est une série sud-africaine en quatre saisons, qui répond autant aux codes du teen drama attachant que de l’enquête policière sous haute tension. Bonus : il y a une vraie fin.

Lidia fait sa loi

Netflix compte de plus en plus de séries italiennes, dont fait partie Adorazione. Et cela tombe bien : l’une d’entre elles repose sur des enquêtes policières, en plus d’être une pépite dans le domaine des séries historiques. Lidia fait sa loi s’inspire donc de la vie de la première femme avocate d’Italie, au 19e siècle, Lidia Poët. Cette série italienne nous présente ainsi une femme déterminée, qui résout de passionnantes investigations. La thématique féministe de Lidia fait sa loi, dans ce Turin sous emprise masculine, fait du bien. Il faut aussi saluer les costumes exceptionnels, et la musique anachronique qui accentue le côté rebelle de la série.

AlRawabi School for Girls

Si vous êtes en quête de séries « ados » aux thématiques profondes et capables de vous remuer les tripes, AlRawabi School for Girls est tout en haut de la liste. Située dans un lycée pour filles en Jordanie, c’est « la » série Netflix sur le harcèlement scolaire et elle traite le sujet frontalement, voire violemment. Dans la première saison, la production jordanienne raconte ainsi la vengeance orchestrée par une jeune fille harcelée. Comme la forme est anthologique, la seconde narre une tout autre histoire avec de nouveaux personnages, mais dans le même lycée et sur le même thème. AlRawabi School for Girls est d’une puissance émotionnelle rare : vous n’en sortirez pas indemnes.

