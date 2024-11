Lecture Zen Résumer l'article

Batman n’apparaît pas dans la série The Penguin, en dépit d’événements de nature criminelle qui pourraient motiver son intervention. Le réalisateur Matt Reeves a expliqué pourquoi.

Si vous avez regardé l’intégralité de The Penguin, alors vous vous êtes sans doute posé la question suivante : où est Batman ? La série se déroule une semaine après les événements du film The Batman, et l’absence du super-héros se fait sentir alors que les crimes d’Ozwald Cobb et Sofia Falcone s’accumulent.

Le manque d’intervention de Batman, censé avoir pris énormément d’envergure après son combat contre l’Homme-Mystère dans The Batman, pourrait même vous sortir de The Penguin. C’était sans compter les explications du réalisateur Matt Reeves, qui chapeaute tout l’univers du justicier et s’attache à la cohérence de l’ensemble des œuvres qui le nourrissent.

Robert Pattinson en Batman.

Pourquoi Batman n’intervient pas dans The Penguin

C’est dans les colonnes de Digital Spy, à l’occasion d’une interview publiée le 11 novembre, que Matt Reeves a révélé les raisons derrière l’absence de Batman. Elles sont directement liées à la fin de The Batman et, plus spécifiquement, à l’état dans lequel se trouve la ville de Gotham après les attentats perpétrés par l’Homme-Mystère et son culte. Pour rappel, une partie de Gotham se trouve sous l’eau à la fin du long métrage. Batman partagera d’ailleurs se monologue : « Mercredi 6 novembre. La ville est sous l’eau. La Garde Nationale arrive. La Loi martiale est en vigueur. Mais le crime ne dort jamais. Les pillages et l’anarchie vont augmenter dans les endroits de la ville où personne ne peut aller. »

Matt Reeves précise : « C’est une grande période de trouble pour la ville, c’est littéralement une semaine après ce qui s’est passé [à la fin du film]. La majorité de la ville est dans le désespoir, la police ne peut donc pas aller partout, il y a des crimes dans toute la ville, c’est une situation très, très dangereuse. Batman est dehors pour gérer les conséquences de tout ce qui est arrivé, sachant qu’il s’en estime en partie responsable. »

En d’autres termes, les petites affaires du Pingouin et sa lutte de pouvoir avec Sofia Falcone ne sont pas du tout la priorité de Batman au moment où la série se déroule. Gotham est devenue un immense capharnaüm rempli de voyous qui profitent du tumulte pour assouvir leurs sombres desseins. Et comme Batman n’a pas le don d’ubiquité, il n’est pas en mesure de stopper les agissements de toutes les personnes malavisées. Pour Ozwald Cobb, cette tranquillité, somme toute assez relative, était une aubaine à saisir. Mais l’ultime plan de la série ne laisse aucune place aux doutes : Batman va revenir pour s’occuper de lui.

À noter quand même qu’une apparition de Batman a été étudiée, comme l’a fait savoir Matt Reeves dans un entretien paru le 10 novembre sur Entertainment Weekly. Il révèle à ce sujet : « Nous avons essayé différentes idées, mais rien ne semblait s’imbriquer d’une manière juste. »

