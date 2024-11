Lecture Zen Résumer l'article

Après huit épisodes et un final dantesque, la série The Penguin est terminée, sans assurance qu’il y aura une saison 2. En revanche, elle fera la jonction avec The Batman 2, qui prendra la suite. La fin de l’épisode 8 est d’ailleurs très claire à ce sujet.

La diffusion de la série The Penguin, dérivée du film The Batman, est désormais terminée. La prochaine plongée dans cet univers ne sera pas avant 2026 avec la diffusion de The Batman 2 dans les salles de cinéma, en attendant une possible saison 2.

Il y a bien évidemment énormément de choses à retenir du final dantesque de The Penguin, qui multiplie les séquences chocs pour récompenser comme il se doit les spectatrices et spectateurs fidèles. Il est aussi chargé de préparer les événements de The Batman 2, avec plusieurs pistes susceptibles de prendre forme plus tard.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur The Penguin.

Attention spoilers sur la fin de The Batman !

La fin de The Penguin expliquée

Le bat-signal

Que fait Batman pendant les événements de The Penguin ? C’est une question qu’il est légitime de se poser alors que la lutte de pouvoir entre Ozwald Cobb et Sofia Falcone fait quand même beaucoup de dégâts (explosions, meurtres…). Et la série ne fournit aucune réponse à l’absence du justicier.

« Ce n’est pas juste un appel. C’est un avertissement » // Source : Twitter The Penguin

C’était sans doute pour mieux nous surprendre lors du plan final, qui montre le bat-signal allumé dans le ciel, signifiant que Batman est appelé à agir et s’apprête dès lors à apparaître rapidement. Voilà une excellente manière de faire la jonction avec The Batman 2, qui se déroulera après The Penguin, tout comme The Penguin se passe peu de temps après The Batman. Il ne faut d’ailleurs pas exclure que le prochain film pourrait reprendre exactement là où la série s’est terminée.

L’ascension d’Oz

The Penguin s’intéresse à l’ascension dans le monde du crime d’Ozwald Cobb. Il se trouve dans une très bonne position : il s’est débarrassé des héritiers de Carmine Falcone (Alberto est mort, Sofia est enfermée), la famille Maroni est décimée, il ne reste que quelques petits gangs qu’il a ralliés à sa cause et il a déjà nourri une alliance avec le conseiller Hady (amené à devenir un élu corrompu).

Bella Real apparaît brièvement dans The Penguin. Sera-t-elle de retour dans The Batman 2 ? // Source : Twitter The Penguin

Tout au long de la série, Ozwald Cobb montre une facette bien sombre, lui qui est prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut. Plus jeune, il a laissé ses frères mourir afin d’accaparer l’amour de sa mère. Plus tard, mieux installé dans la hiérarchie, il n’hésite pas à assassiner son disciple, le pauvre Victor Aguilar. Sur cette scène choquante, Colin Farrell confie, via Variety : « C’était vraiment retirer le dernier vestige d’innocence. Quelqu’un qui a tant donné, qui a tant souffert et a été tellement loyal et aimant… C’était comme éteindre une lueur par celui à qui il a tout donné (…). Il y avait une énergie sombre cette nuit-là. »

Les derniers instants de Victor // Source : Twitter The Penguin

Dès lors, si Batman recroise le Pingouin dans The Batman 2, ce ne sera plus du tout le même Pingouin que dans The Batman. Sur le nouveau statut du méchant, la showrunner Lauren LeFranc précise dans les colonnes d’Inverse : « À la fin de la série, il n’est pas vraiment le roi du crime de Gotham comme pouvait l’être Carmine Falcone, mais il a atteint un sommet suffisant pour attirer l’attention de Batman et nous mener au film. »

La mystérieuse lettre reçue par Sofia

Si Sofia Falcone a remporté son combat contre sa famille, afin de devenir Sofia Gigante, elle a perdu celui face à Oz. Le Pingouin a une occasion en or de la tuer, mais il préfère la punir encore plus : la renvoyer à Arkham, où elle a déjà vécu de terribles sévices. Alors qu’aucun espoir ne se présente à elle, elle va recevoir une lettre au contenu mystérieux, dont on connaît toutefois l’expéditrice : Selina Kyle, alias Catwoman, qui n’est autre que sa demi-sœur. Elles partagent la même tragédie : leur père, Carmine Falcone, a tué leur mère. Sofia Gigante peut donc y croire à nouveau. Elle n’est pas seule et Selina Kyle est la preuve qu’on peut être libre malgré un passif assez lourd.

Un motif d’espoir pour Sofia // Source : Twitter The Penguin

Notons par ailleurs que cette lettre peut aussi teaser un duo de choc formé par Sofia Gigante et Selina Kyle, si les scénaristes de The Batman 2 décide d’utiliser le personnage brillamment incarné par Cristin Milioti. Il faudra bien évidemment la faire sortir d’Arkham, un twist qui pourrait être facilité par le retour du psychiatre Julian Rush, fou amoureux d’elle, au sein de l’asile. Autant dire que Sofia a des portes de sortie.

