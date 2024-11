Lecture Zen Résumer l'article

Spin-off de The Batman, la série The Penguin, centrée sur Ozwald Cobb, est désormais terminée. À ce jour, Warner Bros. ne prévoit pas de diffuser une deuxième saison, mais le personnage incarné par Colin Farrell devrait faire une apparition dans The Batman 2.

La série The Penguin est désormais terminée. Le huitième et dernier épisode est disponible en exclusivité sur la plateforme Max et les fans doivent maintenant attendre The Batman 2 pour se replonger dans l’univers lugubre du Gotham imaginé par Matt Reeves.

À moins qu’une saison 2 de The Penguin ne soit prévue ? La question mérite d’être posée alors que le plébiscite autour de la série est immense. Sur Rotten Tomatoes, elle affiche un score de 95 % et, sur IMDB, l’épisode final affiche une note de 9,7 sur 10. Par ailleurs, comme l’indique Deadline dans un article publié le 11 novembre, le public a répondu présent, avec une hausse de 50 % des audiences entre le pilote et l’ultime épisode (aux États-Unis).

Il reste quand même à voir ce qu’en pense Colin Farrell, qui doit suivre un protocole décourageant pour enfiler le costume d’Ozwald Cobb.

Colin Farrell est partant pour une saison 2 de The Penguin

« Je ne veux plus jamais avoir à porter ce maudit costume de ma vie », se disait l’acteur irlandais à la fin du tournage de The Penguin (via le magazine Total Film). L’intéressé parlait à chaud, peu après le tournage, en évoquant la difficulté à incarner un personnage au physique méconnaissable. Être Oz lui coûte, mais il ne semble pas fermé à l’idée d’apparaître sous ses traits dans le futur.

À l’occasion d’une interview publiée le 10 novembre sur The Hollywood Reporter, Colin Farrell s’est en effet montré très ouvert sur la possibilité d’une saison 2 pour The Penguin : « S’il y a une bonne idée [pour une saison 2], et que l’écriture est très puissante, aussi forte, voire plus forte que la saison 1, alors bien sûr que j’en serais. »

C’est le succès qui lui a fait changer d’avis : « Pour moi, la barre du succès n’est pas très élevée. ‘Est-ce que la plupart des gens aiment ?’, c’est aussi simple que cela. J’adore être dans des projets acclamés par la critique — c’est mieux que l’opposé –, mais je suis dans ce milieu depuis assez longtemps pour savoir que les audiences sont plus importantes que les critiques. »

À ce jour, The Penguin n’a pas été renouvelée, et rien n’indique que Warner Bros. donnera son feu vert. D’autres personnages pourraient avoir droit à leur série, et donc la priorité, comme le Joker de Barry Keoghan. Le focus, à ce stade, est donné à The Batman 2, prévu pour 2026 sur nos écrans de cinéma. On retrouvera Colin Farrell, a priori : « J’ai signé pour trois films Batman, mais je ne sais pas si je serai dans le deuxième (…). On m’a dit que j’aurais cinq ou six scènes », a-t-il glissé.

Une chose est sûre : si Batman croise à nouveau la route du Pingouin, il aura bien changé par rapport au premier long métrage, puisque son ascension dans la pègre est notable.

