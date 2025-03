Lecture Zen Résumer l'article

Seulement quelques mois après une saison 1 sulfureuse, Beauty in Black revient pour de nouveaux épisodes sur Netflix, depuis le 6 mars 2025. Si vous avez déjà englouti cette suite tant attendue, voici 4 séries similaires à découvrir en streaming.

Plutôt connu en France pour ses thrillers érotiques comme Mea Culpa ou Rupture Fatale, également disponibles sur Netflix, le créateur Tyler Perry a frappé de nouveau, du côté des séries cette fois, avec Beauty in Black. La série dramatique aux multiples rebondissements, centrée sur Mallory et Kimmie, s’est ainsi imposée comme un succès incontournable sur la plateforme de streaming. Après avoir découvert la partie 2, disponible depuis le 6 mars 2025, voici 4 séries comme Beauty in Black à voir sur Netflix.

Savage Beauty

Un puissant empire familial, une quête de vengeance, des secrets à la pelle… Beauty in Black et la série sud-africaine Savage Beauty possèdent de nombreux points communs. Sortie en 2022, cette dernière a fait rêver les abonnés de Netflix en les plongeant dans le monde impitoyable du luxe et des cosmétiques. Derrière les apparences, la jeune mannequin Zinhle cache un terrible passé et cherche à tout prix à faire tomber la prestigieuse famille Benghu… Savage Beauty est ainsi un thriller dramatique au cœur d’une villa hors de prix, qui se déguste en seulement deux saisons.

Dynastie

Au rayon des soap operas dotés de rebondissements improbables, Beauty in Black s’incline immédiatement devant la reine du genre : Dynastie. Œuvre culte du petit écran, la série a connu de premières heures de gloire dans les années 1980 avant d’opérer un comeback plutôt réussi entre 2017 et 2022. C’est justement ce reboot qui est disponible sur Netflix, nous racontant l’histoire des riches familles Carrington et Colbys, ainsi que de leurs guerres d’héritage, à mi-chemin entre les conflits des Kardashian et Real Housewives. Un vrai petit plaisir coupable proche de l’absurde, parfait pour débrancher son cerveau le temps de cinq saisons, tout de même.

Riverdale

Si vous aimez les rebondissements à n’en plus finir de Beauty in Black, mais qu’il vous manque une petite touche de teen drama, alors Riverdale sera une candidate absolument parfaite pour enchaîner les épisodes. Avec sept saisons au compteur, cette série américaine mélange meurtres sordides, voyages dans le temps et petite ville tranquille, le tout à la sauce fantastique. Riverdale propose ainsi un cocktail plutôt addictif, qui n’hésite pas à plonger dans le surréalisme total, le manque de crédibilité ou dans les évolutions douteuses de personnages pour nous tenir en haleine. À réserver aux fans de soap operas et d’épopées adolescentes les plus lunaires.

L’Amour trompé

Beauty in Black diffuse une atmosphère érotique, qui lui vaut même d’être déconseillée aux moins de 16 ans sur Netflix. Pour retrouver cette ambiance sulfureuse, nous vous conseillons de jeter un œil à L’Amour trompé, série italienne qui a cartonné en octobre 2024, au point de squatter longtemps le top 10 de la plateforme de streaming. Avant de vous jeter à corps perdu dans cette production Netflix, vous n’avez besoin que de trois indications : « Une femme riche. Un jeune homme charmant. Une famille hostile. » Évidemment, mystères, coups bas et intentions dissimulées sont au programme de L’Amour trompé, qui fait sérieusement grimper les températures automnales.

