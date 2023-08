La fin de Riverdale a été diffusée ce 23 août sur The CW, bientôt sur Netflix. Vous avez lâché la série avant cette saison 7 mais vous voulez savoir comment ça se termine pour Archie, Betty, Veronica et Jughead ? Vous n’êtes pas prêts pour le résumé (attention spoilers).

Après 7 saisons et 137 épisodes, Riverdale s’est achevée ce mercredi 23 août. La série The CW, distribuée par Netflix à l’international, est un drôle de monument dans la pop culture : étrange surprise à son lancement, qui a porté à la célébrité plusieurs membres de son casting, le teen drama a laissé nombre de spectateurs et de spectatrices sur le carreau au fil de ses saisons toujours plus surréalistes.

Alors, si vous avez déjà abandonné Riverdale mais que vous voulez tout de même savoir comment les aventures d’Archie, Betty, Jughead et Veronica se terminent, on débriefe la fin de la série. Accrochez vos ceintures.

La saison 7 de Riverdale se passe en 1955. // Source : Netflix

La saison 7 se passe en 1955 à cause d’une comète maléfique

Au préalable, il faut préciser que la dernière saison se déroule en 1955, avec des personnages qui ont remonté le temps. Ils ont tous et toutes perdu la mémoire des événements passés de Riverdale. Exception faite de Jughead, qui essaye de rétablir les souvenirs de ses camarades.

Oui, car, à la fin de la saison 6, un sorcier maléfique a lancé une comète sur la ville de Riverdale, alors détruite. Mais, heureusement, juste avant l’impact, un personnage aux capacités psychiques — Tabitha — a sauvé tout le monde en les projetant dans le passé. De la nécessité de toujours bien anticiper les comètes maléfiques ! (Rappelons qu’on est dans le même univers « fantastique » que la série Sabrina, donc, oui, il y a de la magie.)

L’avant-dernier épisode de la saison prépare le terrain du grand final. Tabitha informe le groupe qu’elle a réussi à « consolider » cette ligne temporelle pour sauver Riverdale. Cependant, ils resteront bloqués dans cette nouvelle chronologie, avec leur jeunesse en 1950. Elle leur laisse le choix de retrouver leurs souvenirs complets ou non. Archie et Veronica décident de restaurer exclusivement leurs souvenirs heureux, tandis que Jughead et Betty acceptent de retrouver aussi les mauvais souvenirs. Voilà pour le préalable.

Betty dans la saison 7 de Riverdale, en 1955 ici. // Source : TheCW/Netflix

Betty retourne au lycée à 86 ans grâce à Jughead devenu un ange

Au début de l’épisode final, dans le futur, on découvre que tout le monde est mort. De vieillesse, cependant, après une vie riche, rassurez-vous.

À ce stade, il ne reste plus qu’une Betty de 86 ans. Celle-ci, sur son lit de mort, souhaite revivre son dernier jour de lycée. Dans la nuit, elle est visitée par un ange aux pouvoirs magiques, qui n’est autre que Jughead, décédé depuis 2 ans. Celui-ci lui permet de passer une porte magique pour remonter le temps jusqu’à ce dernier jour de lycée, pour un dernier adieu le temps d’une journée. Elle reprend alors la forme de la Betty de 17 ans.

En polyamour puis finalement non : que deviennent Betty, Jughead, Veronica, Archie ?

Riverdale n’était pas qu’un triangle amoureux, mais plutôt une sorte de carré amoureux entre Archie, Betty, Jughead et Veronica, un véritable ping-pong relationnel. À la fin de la série, la solution est toute trouvée : on découvre, lors du voyage dans le temps de Betty, qu’ils forment ensemble un « quad » polyamoureux à la fin du lycée. Ils ont réalisé, en effet, qu’ils éprouvent des sentiments mutuels inextinguibles les uns et les unes pour les autres. Alors ils vivent cet amour, sans le diviser en couples.

Cependant, il y a un twist dans le twist : le quad ne dure qu’une année. Après le lycée, Archie, Betty, Jughead et Veronica vont finalement s’éloigner… pour le reste de leur vie. Du propre aveu de la Betty de 86 ans, elle ne sait même pas ce que sont devenus ses amis. Vous avez bien lu : personne ne finit ensemble, et même l’amitié ne résiste pas au temps qui passe à l’âge adulte.

Archie, Jughead, Betty et Veronica sont en polyamour pendant un an à la fin du lycée. // Source : Netflix/The CW

Au fil de l’épisode, on en sait toutefois un peu plus sur le devenir de chacun et chacune après le lycée :

Veronica est partie vivre à L.A., où elle est devenue productrice dans le cinéma jusqu’à gagner deux Oscars. Même si Betty a assisté à quelques projections de ses films, elles ne sont pas restées en contact. Veronica a été enterrée au Hollywood Forever Cemetery.

Archie : lorsque Betty et Archie se font leurs adieux, Archie lui relève qu’il a « toujours pensé que ce serait toi et moi au bout du compte car tout a commencé avec nous, n’est-ce pas ? ». Mais Betty lui dit que, non, dans l’avenir, ils ne finissent pas ensemble. Archie a rencontré quelqu’un d’autre, a fondé une famille, est devenu ouvrier du bâtiment et écrivain amateur. À sa mort, il sera enterré à Riverdale, à côté de son père. Notez que Betty et Archie ont droit à un dernier baiser à la fin de cette scène.

Jughead : il ne s’est jamais marié et, parti s’installer à New York, il a fondé un magazine humoristique, Jughead’s Madhouse.

Betty : elle est aussi partie à New York et a aussi créé un magazine, She Says, dédiée au féminisme et au progressisme. Elle ne s’est jamais mariée, mais a adopté une fille, Carla. À la fin de sa vie, elle est grand-mère d’une jeune Alice.

Quid de « Choni » ? Le couple formé par Cheryl et Toni, après la saison 1, était devenu la relation la plus solide de la série. Et ce sera le cas jusqu’au bout : on apprend que les deux femmes sont restées ensemble jusqu’à la fin de leur vie. De même, Kevin et Clay restent aussi ensemble pour le restant de leur vie.

Betty est dans l’au-delà et ils dégustent tous ensemble un milkshake

Vous êtes toujours là ? Car la véritable fin — encore plus mélancolique — arrive maintenant. Dans la voiture de sa petite fille, la Betty de 86 ans décède. À ce moment-là, dans un mouvement de caméra, c’est la Betty de 17 ans qui sort de cette même voiture pour se rendre chez Pop — le fameux diner au centre de tout dans Riverdale. Là, elle est accueillie par… tout le monde, qui discute et s’amuse joyeusement. Elle rejoint ses trois amis, Veronica, Archie et Jughead, pour déguster un milkshake.

Le doux au-delà à la fin de Riverdale. // Source : The CW/Netflix

La voix de Jughead se fait alors entendre, sur fond d’un bruit de machine à écrire, et on s’éloigne peu à peu. Il décrit le diner comme « ce Doux Au-delà » (Sweet Hereafter), avant de terminer son monologue ainsi : « Alors si vous voyez ce néon, un soir de solitude, à la fin de ce long voyage — ce voyage que chacun d’entre nous entreprend — arrêtez-vous. Entrez. Asseyez-vous. Et sachez que vous serez toujours entre amis. Et que Riverdale sera toujours votre maison. D’ici là, passez une bonne nuit. »

