Ubisoft a lancé en catimini Champions Tactics: Grimoria Chronicles, un jeu vidéo articulé autour de NFT. La plus chère dépasse les 50 000 $.

En décembre 2021, Ubisoft se lançait dans les NFT (jetons non fongibles) en intégrant des objets cosmétiques uniques dans le jeu vidéo Ghost Recon Breakpoint. La réaction ne s’est pas fait attendre, avec des joueuses et des joueurs condamnant vivement cette initiative. Même en interne, cette stratégie de la multinationale n’a pas du tout été bien perçue.

Ces vents contraires n’empêchent pas Ubisoft de retenter sa chance en 2024, avec le lancement de Champions Tactics: Grimoria Chronicles le 23 octobre. Son premier vrai jeu web3 se définit comme un RPG d’action avec des combats au tour par tour. Disponible uniquement sur PC, à condition d’avoir un portefeuille de cryptomonnaies compatible et de disposer d’un compte Ubisoft Connect, il s’articule autour de champions uniques à collectionner (visualisez des figurines Warhammer). Et qui sont donc des NFT qu’on peut revendre sur un marché dédié.

Ubisoft se relance dans les NFT dans un contexte difficile

Sur le site officiel, on peut découvrir une immense FAQ à propos de Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Où l’on découvre que chaque champion dispose de caractéristiques uniques. On peut en acquérir en les craftant dans le jeu, au moyen d’une monnaie virtuelle (accumulée en jouant) ou avec des cryptomonnaies. Il est également possible d’en acheter sur une plateforme, avec des prix qui varient de 6 à… plus de 55 000 $. Ubisoft fournit par ailleurs des personnages gratuits, mais avec une durée d’utilisation très limitée.

On comprend vite que le principe de Champions Tactics: Grimoria Chronicles repose sur le pay-to-win, puisque l’idée est de monter la meilleure équipe pour gagner des batailles et grimper dans la hiérarchie (il n’y a pas de mode solo ou coopératif). Le jeu peut être téléchargé gratuitement, mais il faut bel et bien payer pour rivaliser avec celles et ceux qui seront prêts à le faire. En imaginant que le champion à 55 000 $ écrase tout sur son passage, l’équilibre du jeu est déjà douteux.

Les figurines NFT de Champions Tactics // Source : Capture d’écran

Ce nouvel essai d’Ubisoft apparaît difficile à justifier tout à la fois au regard du contexte autour des NFT (qui n’ont plus vraiment la cote) et de la santé actuelle de l’entreprise. L’éditeur français est dans une situation compliquée après le lancement décevant de Star Wars Outlaws et le report d’Assassin’s Creed Shadows. Le cours de l’action est très bas (moins de 14 €, contre 27 € il y a un an) et, de toute évidence, ce ne sont pas les NFT qui vont sauver Ubisoft. On notera d’ailleurs que Champions Tactics: Grimoria Chronicles a été lancé en catimini.

« Notre objectif est d’explorer de nouvelles manières de jouer, et d’apporter plus de valeur aux joueurs avec l’émancipation et la propriété. Champions Tactics offre un gameplay stratégique profond, avec des innovations excitantes et des atouts uniques. Cela inclut des millions de figurines générées de manière procédurale, avec chacune des statistiques distinctives, des qualités créées selon les choix des joueurs et un marché ouvert », indique François Bodson, directeur du studio Ubisoft Paris, à IGN, le 29 octobre.

