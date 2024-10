Lecture Zen Résumer l'article

Il y avait sur World of Warcraft un stratagème pour obtenir des objets de haut niveau chaque semaine, sans trop perdre de temps. Blizzard a décidé d’y mettre un terme le 9 octobre..

Toutes les bonnes choses ont une fin, mais certaines auraient mérité d’être prolongées un peu plus longtemps. C’est certainement ce que se diront les joueurs et les joueuses qui utilisent l’astuce de la Tanière de Zek’vir pour ne pas trop perdre de temps pour récupérer de l’équipement de haut niveau sur World of Warcraft.

Dans un message partagé le 8 octobre, Blizzard annonce un ajustement sur la manière dont fonctionnent les gouffres dans l’extension The War Within. Précisément, la modification affecte le gouffre « la Tanière de Zek’vir », qui ne sera désormais plus comptabilisé dans le suivi des gouffres hebdomadaires pour la grande chambre forte.

World of Warcraft: The War Within // Source : Blizzard

Blizzard juge que les joueurs ont exagéré

Ce changement sera effectif à compter du 9 octobre, à la réinitialisation hebdomadaire du MMORPG. Il sera toujours possible de se rendre dans la Tanière de Zek’vir, mais la victoire sur le boss ne jouera plus aucun rôle pour débloquer une pièce d’équipement via la grande chambre forte. Il faudra se rendre dans d’autres gouffres.

Dans son message, Blizzard cherche spécifiquement à tuer une petite astuce qui a émergé ces derniers jours : « Nous mettons fin à l’envie de remplir la rangée inférieure de la grande chambre forte en ne faisant que des sessions rapides à Zek’vir ». L’avantage de ce gouffre est qu’il pouvait se boucler en une poignée de minutes, en jouant bien.

Pour celles et ceux qui ont déjà utilisé l’astuce cette semaine, pas de crainte à avoir : la récompense sera bien accordée le 9 octobre en visitant la grande chambre forte. Pour les autres, c’est le moment ou jamais de boucler vos « runs » à Zek’vir si vous n’avez pas fini les gouffres hebdomadaires. Demain, il sera trop tard.

