The Walking Dead : The Ones Who Live signe le retour de Rick Grimes et de Michonne. La diffusion est dans quelques jours aux États-Unis. Mais, en France, c’est toujours aussi compliqué.

L’univers de The Walking Dead ne se limite plus à la série originelle, puisque l’on compte déjà cinq spin-offs. Le prochain en date : The Walking Dead : The Ones Who Live. Cette série en six épisodes est sans doute l’une des plus attendues, comme elle signe le grand retour de Rick Grimes (Andrew Lincoln), en compagnie de Michonne (Danai Gurira).

Quand est diffusé The Ones Who Live ?

Toujours produite par AMC et pilotée par Scott M. Gimple, la série The Walking Dead : The Ones Who Live démarre sa diffusion sur la chaîne américaine le dimanche 25 février 2024.

La diffusion de The Walking Dead en France n’a aucun sens

En France, la diffusion de The Walking Dead, univers pop culturel pourtant majeur, reste toujours aussi incompréhensible, avec plusieurs diffuseurs se partageant les droits. Si les 11 saisons de la série principale sont sur Netflix, on n’y trouve aucun des cinq spin-offs. Les préquels Fear the Walking Dead et World Beyond sont sur Prime Video. Quant à Tales of the Walking Dead, elle est sur OCS et Canal+, de même que The Walking Dead : Dead City. En revanche, The Walking Dead : Daryl Dixon (qui se déroule à Paris), a été mise en ligne sur Paramount+, deux mois après sa diffusion.

Mais où atterrira la sixième série dérivée, The Walking Dead : The Ones Who Live ? Comme le dernier spin-off en date était sur Paramount+, il n’est pas impossible que ce soit cette plateforme qui dispose dorénavant de la primeur. Mais, contacté par Numerama le 19 février, soit quelques jours avant la diffusion américaine, Paramount+ n’a pas encore répondu.

Si le système est le même que pour Daryl Dixon et qu’il s’agit donc de Paramount+, il faut s’attendre à un délai de deux mois entre la diffusion sur la chaîne américaine et la mise en ligne en France. De fait, l’hypothèse la plus probable serait de pouvoir regarder The Ones Who Live autour de la fin avril 2024 sur Paramount+. À confirmer.

