Le film de science-fiction, adapté d’une saga littéraire pour ados, squatte actuellement le top 10 de Netflix. Si vous avez déjà vu Uglies, voici 3 films similaires à voir en streaming : The Darkest Minds, The In Between, ainsi que La Cinquième Vague.

De Hunger Games à Divergente en passant par Le Labyrinthe, la dystopie adolescente a connu son heure de gloire au début des années 2010. Dans un élan de nostalgie inattendu, Netflix a dévoilé ce 13 septembre 2024 le film Uglies, adapté de la saga littéraire de Scott Westerfeld.

Dans ce monde, la chirurgie esthétique dirige tout, mais une adolescente va évidemment découvrir que tout ceci n’est que supercherie. Si vous avez déjà opéré votre retour au temps de la science-fiction option fleur bleue avec Uglies, voici 3 films similaires qui devraient vous plaire, à voir sur Netflix.

The Darkest Minds

Fini le luxe et la chirurgie esthétique d’Uglies, bienvenue dans la dystopie bien plus sombre de The Darkest Minds. Adapté de la saga d’Alexandra Bracken, le film nous plonge dans un futur proche, alors que la plupart des enfants ont été décimés par un virus. Les survivants, désormais dotés de pouvoirs incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la société.

Parmi ces adolescents, emprisonnés dans des camps de travail, se trouve Ruby, qui parvient à s’échapper. Aux côtés d’autres jeunes en fuite, elle va alors mener une rébellion, pour reprendre le contrôle de sa vie. Mené par Amandla Stenberg (The Acolyte), The Darkest Minds a été boudé lors de sa sortie. Il ne révolutionne rien, mais reste un bon divertissement pour continuer sur votre lancée, après Uglies.

The In Between

Si vous êtes fans de Joey King, qui incarne l’héroïne d’Uglies, vous serez ravis de la retrouver dans The In Between, romance fantastique parfaite pour décrocher son cerveau. Cette fois, il ne s’agit pas d’une adaptation littéraire, mais bien d’une histoire originale, centrée autour de Tessa, une jeune photographe qui vient de perdre son grand amour dans un tragique accident. Elle commence alors à communiquer avec lui, depuis l’outre-tombe. Gnan-gnan à souhaits, The In Between comble notre besoin d’amour avec son intrigue surnaturelle, entre Ghost et The Greatest Hits.

La Cinquième Vague

On plonge à nouveau dans l’univers des dystopies adolescentes avec La Cinquième Vague. On y suit Cassie, une adolescente qui tente de survivre alors que quatre salves d’attaques venues d’extraterrestres, entre pandémies et blackout électrique, ont décimé une bonne partie de la planète. Cassie va alors essayer de sauver son jeune frère, tout en se préparant à affronter la cinquième vague, qui pourrait bien signer la fin de l’humanité telle qu’on la connaît.

La Cinquième Vague fait partie de ces nombreux projets de dystopie adolescente qui n’ont jamais pu aller au bout de leur propos, par manque de financement. À l’origine prévue sous forme de trilogie, cette adaptation de la saga littéraire de Rick Yancey a ainsi dû se contenter d’un seul film, laissant le récit en suspens. Il reste un long-métrage post-apocalyptique spectaculaire et terrifiant, qui vaut le coup d’œil.

