Le film Uglies, sur Netflix, est adapté d’une saga littéraire young adult dystopique. Voici ce qu’il faut savoir sur ces livres, pas si récents.

On croyait révolu le temps des films dystopiques young adult, depuis l’échec de l’adaptation de Divergente au cinéma, et sans doute une certaine lassitude du côté du public. Mais Netflix n’a pas dit son dernier mot : en septembre 2024, la plateforme a mis en ligne Uglies, une adaptation du roman éponyme, portée notamment par Joey King, Chase Stokes et Keith Powers.

Le résultat a été (sans surprise) assassiné par la critique. Le public, en revanche, est un peu plus au rendez-vous : Uglies s’est vite hissé top 1 et continue à se maintenir solidement à la deuxième place. On ne sait pas quel sort Netflix réserve à une éventuelle suite, mais une chose est certaine : dans l’absolu, il y a du stock. Uglies est une longue série littéraire. Faut-il y mettre son nez ?

Uglies n’est pas (si) ringard

Sur le papier, Uglies ressemble à beaucoup de dystopies young adult que l’on a déjà vues. Avec un twist : l’apparence physique est au centre de l’histoire, dans un monde où la perfection physique correspond à des référentiels spécifiques, si bien que la beauté devient un impératif — et uniformise alors toute la société.

Contrairement à ce que l’on pourrait donc imaginer à partir du titre du roman ou du film, non, les « Uglies » ne sont pas censés être « moches » en soi. C’est même tout le sujet, puisqu’il s’agit d’un récit qui, justement, entend interroger les stéréotypes de beauté.

L’ouvrage en lui-même, signé de l’auteur américain Scott Westerfeld, est en réalité assez précurseur de la mouvance des dystopies young adult au XXIe siècle. Le premier tome est sorti en 2007. En comparaison, le premier livre Hunger Games date de 2008 ; Divergente T1 de 2011 ; Le Labyrinthe T1 de 2012 ; et même Numéro Quatre (dont l’adaptation fut un échec) remonte à 2010.

Si le roman Uglies semble donc surfer sur un genre vu et revu, ce n’est techniquement pas le cas. On peut même y trouver des qualités narratives intéressantes sur le fond, comme c’est le cas pour Hunger Games et Divergente. Il faut en revanche comprendre que lire ce livre en 2024 est une expérience bien différente qu’à l’époque, notre esprit étant nourri par les dystopies depuis lors. Ce n’est d’ailleurs pas si inintéressant de découvrir une contre-utopie basée sur la beauté… vingt ans après, à une ère où les réseaux sociaux ont pris le pouvoir dans nos vies.

Attendez-vous à une plume simple, mais ce n’est pas non plus un bestseller jeunesse pour rien : l’histoire peut s’avérer assez addictive en plot twists, si vous aimez le genre.

Combien de tomes composent Uglies ?

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure littéraire Uglies, vous aurez de quoi faire en nombre de pages, puisqu’il y a cinq livres en tout :

Uglies, Tome 1

Uglies, Tome 2 : Pretties

Uglies, Tome 3 : Specials

Uglies, Tome 4 : Extras

Uglies, Tome 5 : Secrets

En France, la série littéraire est éditée chez PKJ (Pocket Jeunesse). Attention, le tome 5 n’est plus disponible à l’heure actuelle — mais on peut imaginer une réédition prochaine, après l’adaptation Netflix.

